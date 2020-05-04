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04.05.2020 18:28
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В Сербии открылись кафе и рестораны, количество жертв пандемии растёт

Ещё четыре человека умерли в Сербии от коронавируса, общее число жертв достигло 197, выявлено более 9,5 тысячи зараженных, сообщает 4 мая информагентство РТС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Выявлены 93 новых случая инфицирования COVID-19, общее число подтвержденных диагнозов превысило 9,5 тысяч человек — 9557. Из них выздоровели почти 1600. Тем не менее в стране, которой помогают справиться с эпидемией российские военные, с сегодняшнего дня смягчены ограничения, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны, с соблюдением расстояния между посетителями, с 8 мая заработают торговые центры при ограничении числа посетителей.

Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщал о том, что решение об отмене чрезвычайного положения, а затем и комендантского часа из-за COVID-19 будет рассмотрено парламентом 6 мая. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.

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Комментарии (5)

miaow
Заголовок такой, как будто речь идет о пандемии диареи.
22ilves
Когда же уже дойдет до всех тот простой факт, что если группа риска самоизолировалась по полной - и рестораны и магазины и прочее могут нормально работать? Со всеми мерами безопасности, но - работать. Ну не остановить вирус сидением взаперти. Как не остановить сезонный грипп и прочее. Он ползет по популяции, как полз свиной - гонконгский - московский и прочие. Проползли - и забыли про них.
krasnonosov
Еще одна страна с адекватным руководством. Белоруссия, Швеция, Украина, а теперь и Сербия вскоре станут невосприимчивы к вирусу со здоровым обществом, работающим, растящим детей, платящим налоги и приносящим пользу себе и окружающим.
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