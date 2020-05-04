В Сербии открылись кафе и рестораны, количество жертв пандемии растёт

Ещё четыре человека умерли в Сербии от коронавируса, общее число жертв достигло 197, выявлено более 9,5 тысячи зараженных, сообщает 4 мая информагентство РТС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Выявлены 93 новых случая инфицирования COVID-19, общее число подтвержденных диагнозов превысило 9,5 тысяч человек — 9557. Из них выздоровели почти 1600. Тем не менее в стране, которой помогают справиться с эпидемией российские военные, с сегодняшнего дня смягчены ограничения, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны, с соблюдением расстояния между посетителями, с 8 мая заработают торговые центры при ограничении числа посетителей.