Президент Сербии собирается на следующей неделе отменить режим чрезвычайного положения в стране
Президент Сербии собирается на следующей неделе отменить режим чрезвычайного положения в стране, введенное 15 марта.
Об этом Александр Вучич заявил в интервю сербскому телеканалу РТС вечером 29 апреля.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao za RTS da od bolesti i odluke lekara zavisi kada ćemo se vratiti normalnijem životu.#rtsvesti https://t.co/D1YMdmWnb5— RTS Vesti (@RTS_Vesti) April 29, 2020
"Думаю, что чрезвычайное положение может быть отменено на следующей неделе. Я не исключил бы возможность отмены чрезвычайного положения в конце следующей недели", - сказал Вучич.
«Мы много работали, я говорю обычным людям, чтобы они знали, что никто не садист и никто не хотел пытать людей. Мы хотели сохранить страну и наших родителей, и это то, что мы добились в полной мере», - сказал президент.
Он заявил, что статистика заболеваемости коронавирусом была хорошей за последние три дня, и что он посмотрел на сегодняшние отчеты, в которых говорится, что завтра рост количества зараженных людей по сравнению с протестированными составит около четырех процентов. Вучич подчеркнул, что меры снижения карантина были подготовлены и согласованы экспертами и врачами.
В настоящий момент количество случаев заражения коронавирусом в Сербии составило 8 724, число летальных исходов увеличилось до 173. Сербия закрыла границы, в стране действует комендантский час, отменены парламентские выборы.