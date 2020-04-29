Президент Сербии собирается на следующей неделе отменить режим чрезвычайного положения в стране

"Думаю, что чрезвычайное положение может быть отменено на следующей неделе. Я не исключил бы возможность отмены чрезвычайного положения в конце следующей недели", - сказал Вучич.



«Мы много работали, я говорю обычным людям, чтобы они знали, что никто не садист и никто не хотел пытать людей. Мы хотели сохранить страну и наших родителей, и это то, что мы добились в полной мере», - сказал президент.