FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
73.69р80.05р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.04.2020 22:48
3
Печать

Президент Сербии собирается на следующей неделе отменить режим чрезвычайного положения в стране

Президент Сербии собирается на следующей неделе отменить режим чрезвычайного положения в стране, введенное 15 марта.

Об этом Александр Вучич заявил в интервю сербскому телеканалу РТС вечером 29 апреля.

"Думаю, что чрезвычайное положение может быть отменено на следующей неделе. Я не исключил бы возможность отмены чрезвычайного положения в конце следующей недели", - сказал Вучич.

«Мы много работали, я говорю обычным людям, чтобы они знали, что никто не садист и никто не хотел пытать людей. Мы хотели сохранить страну и наших родителей, и это то, что мы добились в полной мере», - сказал президент.

Он заявил, что статистика заболеваемости коронавирусом была хорошей за последние три дня, и что он посмотрел на сегодняшние отчеты, в которых говорится, что завтра рост количества зараженных людей по сравнению с протестированными составит около четырех процентов. Вучич подчеркнул, что меры снижения карантина были подготовлены и согласованы экспертами и врачами.

В настоящий момент количество случаев заражения коронавирусом в Сербии составило 8 724, число летальных исходов увеличилось до 173. Сербия закрыла границы, в стране действует комендантский час, отменены парламентские выборы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Иван 2пырьев
А у нас его и не было, гоп-стоп, переберистоп. Жуйте свежую крапиву
Samal_5e4d4df31fec5
Саня красавеЛло!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний