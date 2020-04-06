Российские военные продезинфицировали крупнейший роддом в Белграде, где заразились 46 медиков

Минобороны России заявило о том, что также обработан и белградский медицинский клинический центр, где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией.

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию на помощь в борьбе с пандемией коронавируса, продезинфицировали клинику акушерства и гинекологии «Народный фронт» в Белграде, крупнейший роддом страны, сообщила 6 апреля в эфире национального телевидения Сербии заместитель директора больницы Бранка Николич.

«В нашей клинике были заражены 46 медиков, они поправляются, все находятся в стабильном состоянии, также заразились две беременных женщины. В настоящий момент в больнице дежурят 12 врачей, мы работаем с серьезным дефицитом персонала. После заражения персонала дезинфекцию роддома провели мы и наша городская служба, а на следующий день дезинфекцию проводили российские службы — от фасада до улицы. Сейчас больница полностью продезинфицирована и безопасна», — сообщила Николич.



«Российские врачебно-сестринские бригады на первоначальном этапе привлекаются для анализа эпидемиологической обстановки, консультирования и обучения сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, а в дальнейшем и оказания непосредственно медицинской помощи пациентам», — сообщает МО РФ.



Подразделения РХБЗ и специальная военная техника привлечены к санитарной обработке и дезинфекции лечебных учреждений. По итогам дня обработано более 60 тысяч квадратных метров помещений и 5000 квадратных метров прибольничной территории.

