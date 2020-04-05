FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
77.73р85.74р
05.04.2020 00:43
0
Печать

Российские военные поделятся секретами здоровья с сербским, среди которых уже есть изолированные

Российские военнослужащие могут поделиться с сербскими товарищами секретами, как укреплять иммунитет. За все время пандемии коронавирус был найден даже на американском авианосце, а наши военнослужащие с COVID-19 лично пока не знакомы.

Как сообщило 4 апреля Минобороны России, штаб оперативной группы, прибывшей для оказания помощи Сербии, и представители местных минобороны и минздрава провели совещание в военно-медицинской академии минобороны Сербии в Белграде. Российские военные совместно с сербскими коллегами определили порядок работы, населённые пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБ защиты.

Фото: Минобороны РФ

Например, две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация, ещё пять будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево, Чуприя. Специалистов РХБ защиты и ещё одну бригаду медиков планируется направить в военный городок Бачка Тополо, где изолированы сербские военнослужащие, контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией.

COVID-19 выявлен у военнослужащих многих стран, в том числе Южной Кореи, Франции (около 600 инфицированных), Израиля (около 100), Армении, Украины. В американской армии, где авианосец превратился в плавучий госпиталь, один заболевший скончался. В ВС России заболевших нет.

Фото: Минобороны РФ

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний