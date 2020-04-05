Российские военнослужащие могут поделиться с сербскими товарищами секретами, как укреплять иммунитет. За все время пандемии коронавирус был найден даже на американском авианосце, а наши военнослужащие с COVID-19 лично пока не знакомы.



Как сообщило 4 апреля Минобороны России, штаб оперативной группы, прибывшей для оказания помощи Сербии, и представители местных минобороны и минздрава провели совещание в военно-медицинской академии минобороны Сербии в Белграде. Российские военные совместно с сербскими коллегами определили порядок работы, населённые пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБ защиты.