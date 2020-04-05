Российские военные поделятся секретами здоровья с сербским, среди которых уже есть изолированные
Российские военнослужащие могут поделиться с сербскими товарищами секретами, как укреплять иммунитет. За все время пандемии коронавирус был найден даже на американском авианосце, а наши военнослужащие с COVID-19 лично пока не знакомы.
Как сообщило 4 апреля Минобороны России, штаб оперативной группы, прибывшей для оказания помощи Сербии, и представители местных минобороны и минздрава провели совещание в военно-медицинской академии минобороны Сербии в Белграде. Российские военные совместно с сербскими коллегами определили порядок работы, населённые пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБ защиты.
Например, две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация, ещё пять будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево, Чуприя. Специалистов РХБ защиты и ещё одну бригаду медиков планируется направить в военный городок Бачка Тополо, где изолированы сербские военнослужащие, контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией.
COVID-19 выявлен у военнослужащих многих стран, в том числе Южной Кореи, Франции (около 600 инфицированных), Израиля (около 100), Армении, Украины. В американской армии, где авианосец превратился в плавучий госпиталь, один заболевший скончался. В ВС России заболевших нет.