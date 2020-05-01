Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище помыли и покрыли защитным воском в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в комитете по социальной политике Смольного 1 мая.

Специалисты приступили к высадке цветов на территории мемориала. На центральной аллее, у Вечного огня, на алее памяти и у прудов появятся виолы, бегонии и гортензия. Осенью было посажено 30 тысяч луковиц тюльпанов, которые расцветут в начале мая.



«Цветочная композиция у Вечного огня формируется в цветовой гамме флага Российской Федерации. На центральной Аллее установят вазоны с бегонией и гортензией, братские могилы будут украшены цветочными композициями и гирляндами. В начале июня на центральной аллее в 22 цветниках зацветут красные розы и будут украшать мемориал до начала холодов», — добавили в комитете.

