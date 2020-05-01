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01.05.2020 16:41
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Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище готовят ко Дню Победы. Памятник моют, рядом высаживают цветы

Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище помыли и покрыли защитным воском в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в комитете по социальной политике Смольного 1 мая.

Фото: комитет по социальной политике Санкт-Петербурга / vk.com
Фото: комитет по социальной политике Санкт-Петербурга / vk.com

Специалисты приступили к высадке цветов на территории мемориала. На центральной аллее, у Вечного огня, на алее памяти и у прудов появятся виолы, бегонии и гортензия. Осенью было посажено 30 тысяч луковиц тюльпанов, которые расцветут в начале мая.

«Цветочная композиция у Вечного огня формируется в цветовой гамме флага Российской Федерации. На центральной Аллее установят вазоны с бегонией и гортензией, братские могилы будут украшены цветочными композициями и гирляндами. В начале июня на центральной аллее в 22 цветниках зацветут красные розы и будут украшать мемориал до начала холодов», — добавили в комитете.

На этой неделе Западный военный округ начал готовиться к проведению воздушного и морского парада Победы в Северной столице.

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Комментарии (1)

Василий Марущак
два праздника подряд: мир-труд-май, и б-ть опять мыть мать)))
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