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30.04.2020 10:50
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Над Петербургом пролетели военные самолеты и вертолеты. Город готовится к параду Победы

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив

Над центром Петербурга 30 апреля пролетели военные самолеты и вертолеты. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, истребители они заметили над Невой и в других районах города.

Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко

Западный военный округ готовится к проведению воздушного и морского парада Победы в Северной столице. Как сообщало ранее наше издание, в нем примут участие истребители Су-35°С и Су-30°СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

Кроме того, в акваторию Невы выйдут четыре корабля: учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец». А вечером 9 мая в Петропавловской крепости запланирован артиллерийский салют.

На данный момент из-за пандемии коронавируса в Петербурге, как и в большинстве регионов страны, действует режим повышенной готовности. Указом президента в России объявлены нерабочие дни. Срок — до 30 апреля, но с большой долей вероятности, его продлят до 12 мая.

16 апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада и шествия «Бессмертного полка». Накануне об этом его попросили ветераны, объясняя беспокойство тем, что подготовка и парад подразумевают массовость, а это увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией.

На следующий день после переноса была официально подтверждена вспышка COVID-19 среди участников парада — воспитанников Нахимовского училища. Еще через несколько дней стало известно об инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова. С 26 апреля Минобороны публикует ежедневный бюллетень с количеством заболевших. По официальным данным на 27 апреля, в структурах Минобороны почти 2 400 инфицированных, включая гражданский персонал, преподавателей, курсантов и кадетов.

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Комментарии (16)

***_555
А где пакфы и прочие грозы НАТО? Почему одно старьё?
260631551
Туристов не могут вывезти из других стран, а тут самолёты гоняют туда-сюда....
BobCat2
Квинтэссенция маразма, отсутствия собственного мнения... Парады всегда проводятся для кого-то. В городах они проводятся для публики, дабы в них вселить гордость или еще что-то. Если для одной персоны, генерала или царя какого, то проводят где-то удаленно, потому что так проще... А тут ни то, ни другое. Типа обещали же отметить. В итоге кроме удивления и ощущения беспросветной глупости - это ничего не вызывает.
Ну может пилоты строем над городом пролетят и получат хоть какое-то удовольствие от этого.
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