На данный момент из-за пандемии коронавируса в Петербурге, как и в большинстве регионов страны, действует режим повышенной готовности. Указом президента в России объявлены нерабочие дни. Срок — до 30 апреля, но с большой долей вероятности, его продлят до 12 мая.



16 апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада и шествия «Бессмертного полка». Накануне об этом его попросили ветераны, объясняя беспокойство тем, что подготовка и парад подразумевают массовость, а это увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией.



На следующий день после переноса была официально подтверждена вспышка COVID-19 среди участников парада — воспитанников Нахимовского училища. Еще через несколько дней стало известно об инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова. С 26 апреля Минобороны публикует ежедневный бюллетень с количеством заболевших. По официальным данным на 27 апреля, в структурах Минобороны почти 2 400 инфицированных, включая гражданский персонал, преподавателей, курсантов и кадетов.

