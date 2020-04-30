Над Петербургом пролетели военные самолеты и вертолеты. Город готовится к параду Победы
Над центром Петербурга 30 апреля пролетели военные самолеты и вертолеты. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, истребители они заметили над Невой и в других районах города.
Западный военный округ готовится к проведению воздушного и морского парада Победы в Северной столице. Как сообщало ранее наше издание, в нем примут участие истребители Су-35°С и Су-30°СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.
Кроме того, в акваторию Невы выйдут четыре корабля: учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец». А вечером 9 мая в Петропавловской крепости запланирован артиллерийский салют.
На данный момент из-за пандемии коронавируса в Петербурге, как и в большинстве регионов страны, действует режим повышенной готовности. Указом президента в России объявлены нерабочие дни. Срок — до 30 апреля, но с большой долей вероятности, его продлят до 12 мая.
16 апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада и шествия «Бессмертного полка». Накануне об этом его попросили ветераны, объясняя беспокойство тем, что подготовка и парад подразумевают массовость, а это увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией.
На следующий день после переноса была официально подтверждена вспышка COVID-19 среди участников парада — воспитанников Нахимовского училища. Еще через несколько дней стало известно об инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова. С 26 апреля Минобороны публикует ежедневный бюллетень с количеством заболевших. По официальным данным на 27 апреля, в структурах Минобороны почти 2 400 инфицированных, включая гражданский персонал, преподавателей, курсантов и кадетов.