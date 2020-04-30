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30.04.2020 21:57
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Уволившимся из Покровской больницы врачам оперативно нашли замену

Четверым врачам-участникам обращения коллектива Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, заявили 30 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга.

«Да, им уже замену нашли. Лечение больных продолжается», - заверили «Фонтанку» в ведомстве.

Как рассказал сразу несколько источников в больнице 30 апреля, уволились четверо из восьми врачей 2-го кардиологического отделения. Трое из них принимали участие в записи видео.

Покровская больница с начала апреля находится в эпицентре скандалов. У дверей стационара снимают очереди из десятков скорых . А внутри — пациентов, которые лежат в коридорах. Врачи просят о помощи на видео, заболевают короанвирусом и грозят главврачу больницы Марине Бахолдиной ответственностью.

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