Уволившимся из Покровской больницы врачам оперативно нашли замену

Четверым врачам-участникам обращения коллектива Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, заявили 30 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга.



«Да, им уже замену нашли. Лечение больных продолжается», - заверили «Фонтанку» в ведомстве.

Как рассказал сразу несколько источников в больнице 30 апреля, уволились четверо из восьми врачей 2-го кардиологического отделения. Трое из них принимали участие в записи видео.

Покровская больница с начала апреля находится в эпицентре скандалов. У дверей стационара снимают очереди из десятков скорых . А внутри — пациентов, которые лежат в коридорах. Врачи просят о помощи на видео, заболевают короанвирусом и грозят главврачу больницы Марине Бахолдиной ответственностью.

