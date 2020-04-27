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27.04.2020 22:31
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Очередь скорых у Покровской больницы не заканчивается. Очевидцы опять насчитали десятки машин

Очередь из машин скорой помощи снова выстроилась перед Покровской больницей на Васильевском острове. Об этом вечером 27 апреля «Фонтанке» сообщили очевидцы.

Они насчитали несколько десятков машин — очередь опять заворачивает на Детскую улицу.

автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена

Напомним, аналогичная ситуация сложилась и вечером 24 апреля — тогда машин скорой помощи у входа в больницу было более 30-ти. Вереницы скорых наблюдали и ранее на прошлой неделе. В Смольном о проблеме знают, там уже заявили, что система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов с коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

sova60
Очередь не может заворачивать. Она может поворачивать. Есть слово поворот. Заворачивают колбасу в магазине. Пишите грамотно.
Елена Козюкова
Да глупость везут всех подряд с любым диагнозом
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