Очередь скорых у Покровской больницы не заканчивается. Очевидцы опять насчитали десятки машин
Очередь из машин скорой помощи снова выстроилась перед Покровской больницей на Васильевском острове. Об этом вечером 27 апреля «Фонтанке» сообщили очевидцы.
Они насчитали несколько десятков машин — очередь опять заворачивает на Детскую улицу.
Напомним, аналогичная ситуация сложилась и вечером 24 апреля — тогда машин скорой помощи у входа в больницу было более 30-ти. Вереницы скорых наблюдали и ранее на прошлой неделе. В Смольном о проблеме знают, там уже заявили, что система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов с коронавирусом.