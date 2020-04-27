Очередь из машин скорой помощи снова выстроилась перед Покровской больницей на Васильевском острове. Об этом вечером 27 апреля «Фонтанке» сообщили очевидцы.



Они насчитали несколько десятков машин — очередь опять заворачивает на Детскую улицу.