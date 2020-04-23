Фото дня: На подъезде к Покровской больнице выстроилась очередь из машин скорой помощи
Больше десятка машин скорой помощи стоят на улице возле Покровской больницы днем 23 апреля. По словам очевидцев, внутри госпитализации ждут пациенты.
Несколько кадров с разных ракурсов прислали «Фонтанке» читатели. К четырем часам дня они насчитали минимум 16 машин, которые ждут на 28-й линии и не заезжают на территорию больницы.
По некоторым данным, врачи и водители ждут, когда в учреждении смогут принять привезенных ими пациентов.
Как ранее писала «Фонтанка», Покровская больница, которая только что вышла практически с полного карантина, вновь начала прием пациентов, хотя там не был закончен ремонт и зонирование — разделение на «чистую» и «грязную» зоны при работе с инфекционными больными. Небольшая очередь из скорых была и на утренних кадрах.
Больница начала принимать пациентов с пневмонией, среди которых оказались и коронавирусные, в начале апреля. Заболели и несколько врачей. Реаниматолог Сергей Саяпин, лежа в Боткина, рассказал «Фонтанке», почему намерен вернуться на работу в родную больницу.