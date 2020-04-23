В Покровскую больницу с неоконченным зонированием снова повезли пациентов с подозрением на COVID-19. Врачи бьют тревогу

Несмотря на незавершённое переоборудование, в ночь на 23 апреля в Покровскую больницу Петербурга начали госпитализировать пациентов с подозрениями на коронавирус. Об этом «Фонтанке» рассказал врач-реаниматолог Сергей Саяпин, который сам заболел и проходит лечение в Боткина. «Возобновили ввоз пациентов при недоделанном ремонте и зонировании», — отметил он. Саяпин через электронную форму отправил обращение в Роспотребнадзор Петербурга. В нём он также рассказал о госпитализации в Покровскую больницу пациентов с пневмониями, в том числе с подозрениями на COVID-19.

«Зонирование стационара не закончено, и ввоз инфекционных пациентов может привести к перекрёстному заражению пациентов и заражению персонала, что, в свою очередь, может привести к возникновению нового очага распространения вируса SARS-CoV-2», — предупредил он. Информацию о начале приёма коронавирусных пациентов в Покровской больнице «Фонтанке» также сообщил один из родственников сотрудников учреждения.

читатель «Фонтанки»

Покровская больница стала принимать пациентов с внебольничной пневмонией 2 апреля. За десять дней здесь было выявлено больше 30 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 5 медработников. На карантин были закрыты 13 из 17 отделений, в том числе все 34 реанимационные койки. 17 апреля коллектив учреждения обратился за помощью к прокурору города Сергею Литвиненко и губернатору Александру Беглову. Помимо средств индивидуальной защиты, медики просили разделить больницу на «грязную» и «чистую» зоны, построив так называемые санитарные шлюзы. В тот же день комздрав заявил, что в больнице построят 10–11 шлюзов, а главврач Марина Бахолдина показала спешно доставленные в Покровскую коробки со средствами индивидуальной защиты.