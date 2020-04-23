Смольный: Пробка из скорых у Покровской больницы связана с перегрузкой системы здравоохранения Петербурга

«На сегодняшний день в Санкт-Петербурге больных принимают 9 медицинских учреждений, развернуто 4013 коек. К 28 апреля под прием больных с новой коронавирусной инфекцией будут перепрофилированы еще пять медицинских учреждений: Мариинская больница, городская больница № 38 им. Н. А. Cемашко, городская больница № 15, роддом № 16 и детская городская больница Святой Ольги», — перечислили в комздраве.

Система здравоохранения Петербурга едва справляется с нагрузкой из-за роста числа пациентов с симптомами коронавируса. Об этом 23 апреля заявили в Смольном.

В комитете отметили, что городское здравоохранение делает всё для того, чтобы обеспечить помощь всем нуждающимся.



«Между тем нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная. Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, добросовестно соблюдая правила профилактики и самоизоляцию», — отметили в Смольном, напомнив ещё раз, что заболеваемость напрямую связана с индексом самоизоляции.



В четверг днём на подъезде к Покровской больнице, которая вновь начала принимать пациентов после карантина, выстроилась длинная очередь из машин скорой помощи с больными.

