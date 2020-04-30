В Покровской больнице уволились врачи взбунтовавшегося из-за коронавируса отделения
В Покровской больнице в Петербурге врачи уволились из 2-го кардиологического отделения. Именно они записывали обращение, которое вызвало большой резонанс. Оно же и довело их до решения уйти, сообщили «Фонтанке» несколько независимых источников.
Как рассказал один из них 30 апреля, уволились четверо из восьми врачей отделения. Трое из них принимали участие в записи видео. По его словам, главврач якобы пригрозила сотрудникам последствиями и это стало последней каплей на фоне сложной ситуации в больнице. Оставшиеся врачи в отпусках и после увольнения в отделении работает врач из неврологии. По словам другого источника, врачи уволились еще две недели назад.
В Комитете по здравоохранению города пока не комментируют эту информацию. А главврач больницы Марина Бахолдина не захотела про него говорить нашим изданием.
«Вы знаете, что я вам скажу? Вот ко всем СМИ я обращаюсь. Вместо того, чтобы интересоваться такими вещами лучше бы поддерживали население наше и наших медиков. Спасибо Вам большое! Спасибо Вам за вашу работу!», - заявила она корреспонденту «Фонтанки». И повесила трубку.
Покровская больница с начала апреля находится в эпицентре скандалов. У дверей стационара снимают очереди из десятков скорых . А внутри — пациентов, которые лежат в коридорах. Врачи просят о помощи на видео, заболевают короанвирусом и грозят Бахолдиной ответственностью.