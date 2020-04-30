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30.04.2020 21:20
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В Покровской больнице уволились врачи взбунтовавшегося из-за коронавируса отделения

В Покровской больнице в Петербурге врачи уволились из 2-го кардиологического отделения. Именно они записывали обращение, которое вызвало большой резонанс. Оно же и довело их до решения уйти, сообщили «Фонтанке» несколько независимых источников.

Как рассказал один из них 30 апреля, уволились четверо из восьми врачей отделения. Трое из них принимали участие в записи видео. По его словам, главврач якобы пригрозила сотрудникам последствиями и это стало последней каплей на фоне сложной ситуации в больнице. Оставшиеся врачи в отпусках и после увольнения в отделении работает врач из неврологии. По словам другого источника, врачи уволились еще две недели назад.

В Комитете по здравоохранению города пока не комментируют эту информацию. А главврач больницы Марина Бахолдина не захотела про него говорить нашим изданием.

«Вы знаете, что я вам скажу? Вот ко всем СМИ я обращаюсь. Вместо того, чтобы интересоваться такими вещами лучше бы поддерживали население наше и наших медиков. Спасибо Вам большое! Спасибо Вам за вашу работу!», - заявила она корреспонденту «Фонтанки». И повесила трубку.

Покровская больница с начала апреля находится в эпицентре скандалов. У дверей стационара снимают очереди из десятков скорых . А внутри — пациентов, которые лежат в коридорах. Врачи просят о помощи на видео, заболевают короанвирусом и грозят Бахолдиной ответственностью.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Василий Марущак
Вы ее уморили, а винить будете меня. А доктор тоже человек, у него свои слабости, он жить хочет. Прощайте.
Обыкновенное чудо
Милая_5e4ce2f567fe8
В состоянии ли Комздрав самостоятельно разобраться в ситуации и должным образом спросить с главврача Покровской больницы за обеспечение СИЗ медработников, за организацию медицинской помощи, за создание хорошего микроклимата в учреждении и на отделении?
Valer_Kulik
Жалко врачей.
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