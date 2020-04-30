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У премьер-министра Мишустина коронавирус

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30.04.2020 20:12
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Путин подписал указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности главы правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации вечером 30 апреля.

«Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.», — говорится в указе.

Отметим, документ вступает в силу со дня его подписания.

Фото: скриншот с сайта kremlin.ru

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» глава кабмина заявил, что у него диагностировали новую коронавирусную инфекцию и он вынужден уйти на самоизоляцию. Президент пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил надежду, что тот продолжит принимать участие в работе российского правительства.

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Комментарии (9)

kuk-vasyusha
Рокировочка)
NasushnyBread
" То, что произошло с Вами может случиться с каждым" - что имелось ввиду на самом деле?
Skazochny
сейчас ус закрутит напринимает, а потом белый и пушистый выйдет мишустин...
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