Путин подписал указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности главы правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации вечером 30 апреля.
«Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.», — говорится в указе.
Отметим, документ вступает в силу со дня его подписания.