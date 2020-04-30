Путин заболевшему коронавирусом Мишустину: «То, что произошло с вами, может случиться с каждым»
Президент России Владимир Путин, узнав о положительном тесте на COVID-19 у премьер-министра Михаила Мишустина, пожелал ему оставаться в хорошей форме.
«То, что произошло с вами, может случиться с каждым. Я всегда это говорил. <...>, — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» вечером 30 апреля. — Надеюсь, что вы будете оставаться в такой же хорошей форме и сможете принять участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики!»
Президент попросил Мишустина «позвонить ему из больницы».