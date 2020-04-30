FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
72.73р79.12р
СРОЧНО

У премьер-министра Мишустина коронавирус

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 19:59
4
Печать

Путин заболевшему коронавирусом Мишустину: «То, что произошло с вами, может случиться с каждым»

Президент России Владимир Путин, узнав о положительном тесте на COVID-19 у премьер-министра Михаила Мишустина, пожелал ему оставаться в хорошей форме.

«То, что произошло с вами, может случиться с каждым. Я всегда это говорил. <...>, — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» вечером 30 апреля. — Надеюсь, что вы будете оставаться в такой же хорошей форме и сможете принять участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики!»

Президент попросил Мишустина «позвонить ему из больницы».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Stiff_21
Да, вирус он гад такой, и бункер не поможет и замочить его в сортире нельзя. Нужно только молиться.
krasnonosov
У неДимона появился шанс вернуться.
Modest_5e4ce41f7533b
«Вот пуля пролетела – и ага…».
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний