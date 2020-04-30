У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24» вечером 30 апреля.
Ради этого заявления пришлось прервать телеобщение мэра Москвы Сергея Собянина с жителями столицы. На связь с главой кабмина вышел президент России Владимир Путин.
«Владимир Владимирович, тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию», — заявил Мишустин.
Глава государства пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления и назначил временно исполняющим его обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова.