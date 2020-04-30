FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
72.73р79.12р
СРОЧНО

У премьер-министра Мишустина коронавирус

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 19:47
15
Печать

Мишустин заявил, что у него диагностировали коронавирус

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24» вечером 30 апреля.

Ради этого заявления пришлось прервать телеобщение мэра Москвы Сергея Собянина с жителями столицы. На связь с главой кабмина вышел президент России Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию», — заявил Мишустин.

Глава государства пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления и назначил временно исполняющим его обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (15)

Valer_Kulik
Один вышел на пальто.
dragvs
Допрыгался. Для кого Путин вообще объявлял праздничные дни? От них больше проблем, чем пользы.
Mozg
Так было же объявлено, что пока половина не перезаразится, карантин не закончится.

Вот сейчас через два дня Мишустин выздоровет ( как глава здравоохранения СПб) и объявят, что карантин можно отменять....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний