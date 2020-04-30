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30.04.2020 18:01
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В Смольном вводят масочный дресс-код. Чиновникам предписали носить средства защиты в здании правительства

Руководителям органов исполнительной власти Северной столицы придется носить медицинские маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания «при нахождении на территории и в помещениях Смольного». Соответствующее указание чиновникам выдала 30 апреля администрация губернатора (копия документа есть в распоряжении «Фонтанки»), ссылаясь на ранее данную рекомендацию гражданам и «сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в Петербурге».

В пресс-службе администрации губернатора «Фонтанке» подтвердили подлинность письма. Требование касается Смольного, так как это здание является резиденцией администрации губернатора и правительства Санкт-Петербурга. «В соответствии с постановлением № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (изменения от 24 апреля 2020 года), государственным служащим, как и остальным жителям города, рекомендовано носить маски», — отметили в пресс-службе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

dragvs
По телевизору Путин объявит праздничные дни, торжественно покажут как чиновники проводят совещания по Скайпу. А потом все равно все традиционно попрутся на работу в офис.
polinmole
Вот Вам картинка из жизни. Щеглово, Ленобласть. 4 случая заражения. Одна торговая площадь, на которой сосредоточены все магазины. На каждом магазине объявление с просьбой соблюдать предписания и входить в масках. В аптеке масок нет, зато есть в прилегающем продуктовом, о чем Вам любезно сообщают в аптеке. Цена, внимание! 45 рублей за штуку! Это обычная бумажная одноразовая хиленькая маска, красная цена которой 2 рубля. Вопрос, есть ли у людей совесть? И не надо про бизнес, это не бизнес, а настоящее мародерство!
260958551
Мне кажется кто то из приближенных к кремлю парней типа Пригожина или Сечина серьезно выложились в маски. Может быть по просьбе, может просто прогнуться. И теперь когда компания с короновирусом начала понемногу сворачиваться немного охренели от потери бабосов всключают все ресурсы для давления на губеров. Ведь даже если их раздают бесплатно для обывателя то это проплатит бюджет региона. Я бы на месте СК поинтересовался кто за этим стоит. Так , для компромата на будущее.
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