В Смольном вводят масочный дресс-код. Чиновникам предписали носить средства защиты в здании правительства

Руководителям органов исполнительной власти Северной столицы придется носить медицинские маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания «при нахождении на территории и в помещениях Смольного». Соответствующее указание чиновникам выдала 30 апреля администрация губернатора (копия документа есть в распоряжении «Фонтанки»), ссылаясь на ранее данную рекомендацию гражданам и «сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в Петербурге».



В пресс-службе администрации губернатора «Фонтанке» подтвердили подлинность письма. Требование касается Смольного, так как это здание является резиденцией администрации губернатора и правительства Санкт-Петербурга. «В соответствии с постановлением № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (изменения от 24 апреля 2020 года), государственным служащим, как и остальным жителям города, рекомендовано носить маски», — отметили в пресс-службе.

