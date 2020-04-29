Show mask go on. Как будет работать новый режим в Петербурге

Девизом сегодняшнего дня Смольный выбрал легендарное: «Всегда быть в маске — судьба моя». И призвал население носить маски. Роспотребнадзор все еще не уверен в эффективности меры, а средств защиты не хватает даже врачам.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сообщение о введении в Северной столице «всеобщего масочного режима» прозвучало вечером 29 апреля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на тот момент неизданное постановление Смольного. Через несколько часов появился сам документ, а вместе с ним и понимание — мера носит рекомендательный характер.

«Жителям Петербурга рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: любые защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия (в том числе изготовленные самостоятельно)», - говорится в опубликованной 28 апреля новой редакции постановления №121.



«Всеобщий масочный режим» еще на прошлой неделе заработал на Камчатке, Ивановской области, Хабаровском крае и части Кузбасса. На этой неделе носить индивидуальные средства защиты в общественных местах чиновники обязали население на территории всей Владимирской и Новосибирской области, а также в Севастополе и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. С 30 апреля подобные требования вводятся на всей территории Приморского края, с 1 мая – в Свердловской области.

Вводя ограничения, власти запрещают гражданам появляться без масок, респираторов и других средств защиты в магазинах, вокзалах, иных общественных местах, а также в общественном транспорте и такси. Мера соотносится с призывом президента Владимира Путина «не допустить срыва в борьбе с коронавирусом» в период майских праздников и обещанным вслед за ними поэтапном выходе из режима самоизоляции.

«Наша задача - пройти праздничные дни так, чтобы не ужесточать меры в будущем», - пояснил губернатор Приморья Олег Кожемяко. «Надеюсь, что в таком режиме, при условии его строгого соблюдения, мы сможем сдержать дальнейшие темпы развития инфекции, и после 11 мая у нас появится возможность выйти на послабление ограничительных мер для поддержки нашей экономики», - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



Но власти Петербурга, который обходит по числу зараженных COVID-19 все другие регионы, за исключением Москвы и Московской области, решили не навязывать жителям аксессуар.

Еще до того, как рекомендация носить маски прозвучала в телеэфире, в комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили, введение тотального масочного дресс-кода «относится к компетенции Роспотребнадзора». Если на этот счет главный санитарный врач издаст постановление, оно будет обязательно к исполнению, объяснили в пресс-службе.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу подтвердили, что постановлений о «всеобщем масочном режиме» сейчас нет. На вопрос о том, обсуждается ли такая мера «на будущее», — например, в рамках поэтапного выхода из режима самоизоляции, разработать параметры которого правительству и Роспотребнадзору поручил президент, в ведомстве на момент публикации не ответили.

За и против

Актуальная позиция Роспотребнадзора по поводу медицинских масок изложена на его сайте. По мнению ведомства, такие средства защиты предназначены, в первую очередь, для врачей и для тех, кто уже заболел. Маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. «Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана», - сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство также напоминает, многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки, например, если постирать и прогладить утюгом. Они эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов). Кроме того, через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Но сигнал о том, что санитарные власти могут расширить рекомендации по применению масок, в эфире канала «Россия 1» подала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, после пандемии коронавируса в стране наступит «новая нормальность». «Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки», — отметила главный санитарный врач РФ. В частности, работа персонала сферы услуг в масках и перчатках может быть одним из условием возобновления деятельности, ранее сообщали в Роспотребнадзоре.



На решение также может повлиять накопившаяся у ведомства статистика. На совещании с Владимиром Путиным та же Анна Попова рассказала, что без симптомов заболевание коронавирусной инфекцией переносит 45-50% инфицированных. В этом случае можно предположить, что повсеместное профилактическое ношение масок позволит снизить риск получить вирус от внешне здоровых людей.

К слову, схожей позиции придерживаются американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. Они советуют носить тканевые маски тем, кто посещает публичные места, в которых сложно держать социальную дистанцию.

Что касается научно обоснованной эффективности масок, то здесь нет единого мнения. В 2009 году ученые Эдинбургского университета опубликовали исследование разных типов средств защиты с точки зрения того, как они пропускают микрочастицы. Как выяснили ученые, хлопковый шарф, намотанный на лицо, блокирует 28% микрочастиц. Самая примитивная медицинская маска останавливает 80%. Респираторы – в среднем 95%.

Но вовсе не обязательно, что пропускная способность напрямую соотносится с риском заражения. Два главных пути передачи вируса — это крупные капли, которые вылетают, когда зараженный человек кашляет или чихает, и зараженные поверхности. Но маски не закрывают глаза и не всегда плотно прилегают к носу и рту, а значит, вирус все равно может попасть в организм. Четкого понимания, как долго могут оставаться в воздухе более мелкие капли, у ученых пока нет, отмечают в ВОЗ.



Эксперимент корейских ученых с участием нескольких больных коронавирусом и вовсе показал, что при кашле вирусные частицы способны попадать в окружающую среду, даже если инфицированный носит медицинскую маску.

Масочный дресс-код может носить в большей степени социальный, нежели научный характер. Так, ряд европейских стран, заявивших о поэтапном выходе из изоляции, также обязали своих граждан выходить из дома в средствах защиты. К примеру, чешское правительство еще 18 марта предписало жителям республики носить марлевые повязки и респираторы. Однако те, у кого их нет, могут закрывать лицо шарфами или другими изделиями из текстиля. В Греции с 4 мая ношение маски будет обязательным в общественном транспорте, а также в парикмахерских и других заведениях, где есть прямой контакт людей. Во Франции ученики в возрасте 11-15 лет будут носить маски для лица. Магазины наделят правом просить покупателей их надеть. Но введение «всеобщего масочного режима» может создать их дефицит и лишить защиты тех, кому она нужна наверняка, то есть врачей. 28 апреля президент Владимир Путин сообщил, что производство защитных масок увеличилось более, чем в 10 раз: с 800 тыс. в сутки в начале года, до 8,5 млн в апреле. Наладить производство в начале апреля вызвался петербургский легкопром. При этом еще неделю назад в Смольном сообщали о дефиците средств индивидуальной защиты. Пока больницы справляются, но «мы подходим к красной черте», говорил губернатор Александр Беглов. 29 апреля губернатор выделил 1,8 млрд рублей из резервного фонда на покупку средств защиты и кислородные концентраторы для врачей.

