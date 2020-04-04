«Все носятся с масками, как года два назад — с биткоинами»

Медицинские маски скоро можно будет производить без лицензии. Соответствующее решение уже принято, в ближайшее время его доведут до регионов — об этом 2 апреля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Но еще раньше Минпромторг составил список предприятий легкой промышленности, которые были выбраны для выполнения «задачи государственной важности по обеспечению населения страны медицинскими масками». 27 марта эти предприятия получили из министерства официальное письмо с просьбой «обеспечить на постоянной основе бесперебойную работу» (копия есть в распоряжении редакции). «Данные предприятия являются организациями, выполняющими неотложную работу по производству изделий, материалов, сырья и комплектующих изделий для противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции».



Больше всего таких предприятий в Москве и Московской области (30) и на территории Ивановской области (17). На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области избранных выполнять задачу государственной важности девять: АО «БТК групп», ПК Стайер, ИП Алексеева Александра Сергеевна, ООО «Фабрика», ИП Лихачев Александр Адольфович, АО «ПНК им. С. М. Кирова», ООО «Юси Стар», ПТФ «Север» и оптовый магазин «Веста».

Компания «БТК групп» 2 апреля сообщила на своем официальном сайте, что на её швейных фабриках запущены первые партии защитных масок различных типов.

«Также компания готова приступить к производству медицинской одежды, в том числе одноразовых медицинских костюмов», — говорится на сайте. «Пока в производстве только защитные маски. Материал будет зависеть от потребности заказчиков и сырья из наличия, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «БТК групп». — Наши производственные мощности позволяют ежемесячно производить более 2 млн единиц масок. У нас 12 производственных площадок, из которых 10 находятся на территории Российской Федерации. Запросы на маски поступают от региональных и федеральных органов власти, а также от представителей крупных компаний, которые продолжают работу в карантин. Сейчас работаем над реализацией запросов от правительства Республики Тыва и правительства Тульской области».



В Смольном тоже решили простимулировать производителей до официального заявления Совета Федерации. Как сообщили «Фонтанке» участники рынка, 1 апреля в комитете промышленной политики прошло совещание, на котором представителей легкой промышленности попросили взяться за производство медицинских и защитных масок.

Объявления о готовности изготавливать маски, преимущественно многоразовые тканевые, появились на сайтах самых различных производителей: те, кто раньше шил школьную форму, спецодежду для строителей и продавцов или женские платья, расширили ассортимент в соответствии с требованиями времени.

«Город сошел с ума по маскам. Мы только начинаем их делать, запускаемся в воскресенье, — рассказал «Фонтанке» владелец компании «Петербургский стиль» Александр Филиппов. — Мы не планировали их шить, у нас хорошие заказы на одежду. Но ближайший месяц не будет никакой торговли, все розничные магазины закрыты, и мы вынуждены свернуть производство одежды и начать производство масок. Потому что правительство города к нам обратилось с просьбой переключиться на маски и другие средства защиты, нарастить мощности».



По словам Александра Филиппова, недостатка в заказчиках нет, но есть проблемы с комплектующими. Для медицинских масок нужна как минимум специальная SMS-ткань (трехслойный нетканый материал). «Мы уже достали материалов тысяч на 150 медицинских масок. Рынок очень подвижный — сейчас все ищут эти материалы, — говорит Филиппов. — Все носятся с масками, как года два назад носились с биткоинами. Минпромторг при этом создал определенный стандарт на производство масок, но всем уже не до этого — маски нужны любые. В сутки мы готовы производить до 5 тысяч масок. Заказы у нас есть до конца нерабочего месяца. Но для нас это не способ заработка, а возможность проявить себя как социально ответственный бизнес, обеспечить масками население учреждения вплоть до ФГУПов и дать людям работу. Одежда сейчас никому не нужна».

Фабрика «Победа» шьет спецодежду для аптек, магазинов, птицефабрик и сетей общественного питания. Теперь — и маски тоже. «По индивидуальным требованиям заказчика, самые крупные заказы выполняются в максимально сжатые сроки», — говорится на официальном сайте. «Три недели назад мы запустили в производство текстильные маски двухслойные многоразового использования, — рассказала «Фонтанке» генеральный директор ООО «Победа» Лариса Верховцева. — У нас большие производственные возможности. В настоящий момент мы готовы отшивать по 2–3 тысячи масок в сутки. В основном шьем из хлопка. У нас уже производство загружено на неделю вперед. Маски массово заказывают коммерческие организации, сотрудники которых должны работать в условиях повышенной готовности, и работодатели обязаны их защитить».



Но маски, даже изготовленные из SMS-ткани, не защищают от вирусов — Всемирная организация здравоохранения вообще рекомендует носить их только тем, у кого есть признаки заболевания, чтобы не заразить окружающих. Другое дело — медицинские респираторы, которые различаются по классам защиты (FFP1, 2 или 3 — сокращенно от Filtering Face Piece). Класс FFP1 фильтрует 80 % твёрдых и жидких частиц и полезнее, чем просто медицинские маски, но от вирусов не спасет. Респираторы класса FFP2 удалят из вдыхаемого воздуха 94 % твёрдых и жидких частиц, это уже лучше, но без гарантий. Самую надежную защиту (если респиратор правильно надет и после использования правильно снят) в условиях пандемии дают респираторы класса FFP3 (фильтруют 99 % твёрдых и жидких частиц), в них трудно дышать, их практически невозможно достать, но медики в зараженном Ухане использовали только их. Производство таких респираторов есть и у нас под боком.

В Ленинградской области два завода по производству медицинских масок были переведены в режим круглосуточной работы еще в середине марта. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в ответе на запрос руководителя фракции «Яблоко» в ЗакСе Бориса Вишневского. «Это «Респираторный комплекс» в поселке имени Морозова, который производит 3 млн масок в месяц, и «Клевер-Про» в Гатчинском районе, — уточнил Борис Вишневский в беседе с корреспондентом «Фонтанки». — В ближайшее время большую партию масок город закупит за границей».



«Мы не являемся производителем медицинских масок. Наше предприятие производит респираторы, в том числе медицинские, — уточнила в ответ на запрос «Фонтанки» начальник отдела маркетинга Елена Цветкова. — Мы производим до 100 тысяч респираторов в сутки. В текущей ситуации мы нарастили объемы производства медицинских респираторов за счет введения 3 смены и переориентирования участков производства промышленных СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания) под выпуск медицинской продукции. Отгрузки производятся в приоритетном порядке учреждениям здравоохранения и экстренным службам». Работу в третью смену организуют только с согласия сотрудников: монотонный труд в ночное время — это тяжелые условия, которые подойдут не каждому. Кроме того, введение 3 смены на производстве требует оперативного приема на работу новых сотрудников, их обучения. «Этот ресурс всегда был ограничен, а с введением режима самоизоляции и нерабочих дней еще сложнее стало», — говорит Елена Цветкова. Есть сложности и с материалами, которые подорожали из-за ажиотажного спроса и роста курса валют. «Это не считая того, что в России не производится требуемое количество материалов, а импорт из-за границы представляет определенные сложности. Мы закупали часть материалов в Тайване. Сейчас в производстве только российское сырье», — отмечает Цветкова.

