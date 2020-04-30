ВОЗ рекомендует России начать ослаблять коронавирусные ограничения с 12 мая
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ считает, что после майских праздников Россия может постепенно снимать ограничения, введенные из-за COVID-2019.
«После 12 мая в России можно начать ослаблять ограничительные меры при постоянном снижении числа заразившихся коронавирусом», — цитирует 30 апреля заявление Мелиты Вуйнович ТАСС.
По ее словам, снижение тяжелых случаев заболевания в России связано с готовностью системы здравоохранения и иммунитетом россиян.
Накануне президент Владимир Путин продлил коронавирусные ограничения до 12 мая, а также призвал подготовить план их снятия.
В последний день апреля в России зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом, а общее количество выявленных случаев COVID-2019 в стране уже перевалило за 100 тысяч.