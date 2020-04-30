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30.04.2020 14:08
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ВОЗ рекомендует России начать ослаблять коронавирусные ограничения с 12 мая

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ считает, что после майских праздников Россия может постепенно снимать ограничения, введенные из-за COVID-2019.

«После 12 мая в России можно начать ослаблять ограничительные меры при постоянном снижении числа заразившихся коронавирусом», — цитирует 30 апреля заявление Мелиты Вуйнович ТАСС.

По ее словам, снижение тяжелых случаев заболевания в России связано с готовностью системы здравоохранения и иммунитетом россиян.

Накануне президент Владимир Путин продлил коронавирусные ограничения до 12 мая, а также призвал подготовить план их снятия.

В последний день апреля в России зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом, а общее количество выявленных случаев COVID-2019 в стране уже перевалило за 100 тысяч.

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Комментарии (12)

Mimic
Чего ж не снимать-то "при постоянном снижении числа заразившихся коронавирусом".
igoruha
все в один голос и наши и не наши. уже сейчас надо снять все ограничения. очереди из скорых устраивают сами медики. они по одному принимают. минут по сорок или по часу.потом ещё дезинфицируют. конечно очереди будут
a.159753123
Модератор, слово "стёб" относится к запрещенным? Или почему Вы удалили мой пост?
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