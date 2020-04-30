В Петербурге за сутки 336 новых случаев заражения коронавирусом. По России — рекордные 7099
В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщили 30 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией, за сутки зафиксировано 7099 новых случаев заражения.
В Петербурге выявили 336 заболевших, город сохранил за собой третье место по приросту зараженных. В петербургском оперативном штабе уточнили, что за прошедшие сутки на COVID-2019 обследовали 12213 человека. На карантине в городе остается 2804 петербуржца, из которых 48 — в обсерваторе. Общее число заразившихся в городе составило уже 4062.
Первую строчку по количеству новых случаев удерживает Москва с 3093, на втором месте остается Московская область с 793.
Общее число выявленных случаев коронавируса в России перевалило за 100 тысяч, остановившись на отметке в 106498. В России за время пандемии из жизни ушло 1073 человек, из которых 101 смерть была зафиксирована за прошедшие сутки. Вылечиться удалось 11619.