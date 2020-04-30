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В Петербурге 336 случаев заражения коронавирусом

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30.04.2020 10:39
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В Петербурге за сутки 336 новых случаев заражения коронавирусом. По России — рекордные 7099

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщили 30 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией, за сутки зафиксировано 7099 новых случаев заражения.

В Петербурге выявили 336 заболевших, город сохранил за собой третье место по приросту зараженных. В петербургском оперативном штабе уточнили, что за прошедшие сутки на COVID-2019 обследовали 12213 человека. На карантине в городе остается 2804 петербуржца, из которых 48 — в обсерваторе. Общее число заразившихся в городе составило уже 4062.

Первую строчку по количеству новых случаев удерживает Москва с 3093, на втором месте остается Московская область с 793.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России перевалило за 100 тысяч, остановившись на отметке в 106498. В России за время пандемии из жизни ушло 1073 человек, из которых 101 смерть была зафиксирована за прошедшие сутки. Вылечиться удалось 11619.

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Комментарии (9)

Иван Петров
Есть ощущение, что "наверху" царят неразбериха и растерянность. Не успел "сами знаете, кто" заговорить о постепенном снятии ограничений, как "бешеный принтер" Роспотрёппозора выдал новые офигительные данные...
Интересно - там алгоритм генерации чисел работает, или так - по наитию их публикуют?..
...Надоело уже следить за этим цЫрком...
Balamut
Из 336 заболевших в СПб наверняка 270 бессиптомных и они даже не в курсе, что у них брали анализы...
А по факту - в городе не хватает тестов и от силы в сутки делается 1800-2000 штук...
danunax
При таких темпах 7 павильон Ленэкспо на 900 мест заполним за 3 дня. Но это же ещё не конец??
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