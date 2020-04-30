В Петербурге за сутки 336 новых случаев заражения коронавирусом. По России — рекордные 7099

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщили 30 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией, за сутки зафиксировано 7099 новых случаев заражения.



В Петербурге выявили 336 заболевших, город сохранил за собой третье место по приросту зараженных. В петербургском оперативном штабе уточнили, что за прошедшие сутки на COVID-2019 обследовали 12213 человека. На карантине в городе остается 2804 петербуржца, из которых 48 — в обсерваторе. Общее число заразившихся в городе составило уже 4062.