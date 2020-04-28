Путин поручил подготовить план выхода из режима коронавирусных ограничений к 5 мая

Президент России поручил правительству до 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил 28 апреля в ходе своего обращения к нации.



«Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза», — сказал он.

