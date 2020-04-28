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28.04.2020 17:54
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Путин поручил подготовить план выхода из режима коронавирусных ограничений к 5 мая

Президент России поручил правительству до 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил 28 апреля в ходе своего обращения к нации.

«Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза», — сказал он.

По словам президента, субъекты Федерации должны получить рекомендации заранее, чтобы подготовить свои действия до 11 мая. При этом у регионов «должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений».

К таким возможностям президент отнес поэтапное снятие режима самоизоляции, возобновление работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия коронавирусных ограничений.

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Комментарии (11)

WuhanRockCafe
По-хорошему завидую северокорейцам
igoruha
Всё, заизоляционисты плачут )) Чтобы нас не парили этим индексом от яндекса, откажитесь от всего яндексовского на смартфонах. И гуляйте сколько хотите, на индекс это не повлияет. У кого яндексовские приложения жёстко зашиты, тому можно просто их выключить и отменить разрешение на использование геоданных. Яндекс сейчас не нужен большинству. Это объективность
260569221
Ну что же... наконец-то!!! 12 мая все откроют!!! Ураааа
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