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В России антирекорд по заболевшим за день

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28.04.2020 11:30
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Мишустин поручил Роспотребнадзору до завтра подготовить концепцию снятия ограничений из-за коронавируса

Роспотребнадзор должен до 29 апреля подготовить концепцию снятия коронавирусных ограничений. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с инфекцией, сообщается 28 апреля на сайте правительства.

«Роспотребнадзору... завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

Контролировать исполнение поручения будет вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на майские праздники ограничения следует сохранить, а вот после них — начать отменять, если россияне «не сорвутся».

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Спектакль окончен, гаснет свет и многоточий больше нет)
SNOW
А почему не Сам выступил в роли благодетеля и освободителя народов?
261189591
Я только не понимаю, тут же новость по новый антирекорд и тут же снятие ограничений. Зачем тогда вводить вообще было эти все ограничения?
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