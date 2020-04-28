Мишустин поручил Роспотребнадзору до завтра подготовить концепцию снятия ограничений из-за коронавируса
Роспотребнадзор должен до 29 апреля подготовить концепцию снятия коронавирусных ограничений. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с инфекцией, сообщается 28 апреля на сайте правительства.
«Роспотребнадзору... завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.
Контролировать исполнение поручения будет вице-премьер Татьяна Голикова.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на майские праздники ограничения следует сохранить, а вот после них — начать отменять, если россияне «не сорвутся».