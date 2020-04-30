Подавляющее большинство российской молодёжи в возрасте от 14 до 29 лет не интересуется политикой. Более 80 % участников совместного исследования немецкого Фонда им. Фридриха Эберта и российского «Левада-центра» показали свою аполитичность или отсутствие определённого мнения на этот счёт, сообщает 30 апреля газета «Ведомости».

Заинтересованность внутренней политикой России по пятибалльной шкале у трети юных россиян ( 34 % ) тянет лишь на «единицу». Каждый седьмой представитель молодого поколения (14 %) по этой дисциплине получает «двойку». На «тройку» внутреннюю политику знает каждый четвёртый — 26 % . 17 % — «хорошисты». На «пять» положение дел в стране знает каждый десятый — 9 % .



С точки зрения политических предпочтений российской молодёжи за последние три года топ-3 популярных политических взглядов остался неизменным. 28 % респондентов симпатизируют «социал-демократам». В 2017 году сторонников этих идей было «30 %». На втором месте «русские националисты», которые существенно прибавили ( 16 % сегодня, вместо 10 % три года назад). На третьем месте «либералы», число сторонников которых также выросло с 7 % в 2017 году до 12 % сейчас.

65 % молодёжи согласны, что России нужен «лидер, который управлял бы Россией сильной рукой для общего блага». Против этого лишь 16 % респондентов. Каждый второй (47 %) уверены, что «демократия является в целом хорошей формой правления», но каждый пятый так не считает (19 %) . Диктатура лучше, чем демократия, «при определённых условиях» для 21 % российской молодёжи.

В рейтинге институтов, вызывающих максимальное доверие молодёжи, на первом месте оказался президент. По пятибалльной шкале у него 3,6. Далее идут волонтёры (3,36), армия (3,19), банки (2,88) и церковь (2,86). В то же время 29 % юных граждан России «совсем не доверяют» президенту, 27 % доверяют главе государства время от времени, а 42 % доверяют ему полностью.