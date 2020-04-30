«Ведомости»: 80 % российской молодежи равнодушны к политике
Подавляющее большинство российской молодёжи в возрасте от 14 до 29 лет не интересуется политикой. Более 80 % участников совместного исследования немецкого Фонда им. Фридриха Эберта и российского «Левада-центра» показали свою аполитичность или отсутствие определённого мнения на этот счёт, сообщает 30 апреля газета «Ведомости».
Заинтересованность внутренней политикой России по пятибалльной шкале у трети юных россиян (34 %) тянет лишь на «единицу». Каждый седьмой представитель молодого поколения (14 %) по этой дисциплине получает «двойку». На «тройку» внутреннюю политику знает каждый четвёртый — 26 %. 17 % — «хорошисты». На «пять» положение дел в стране знает каждый десятый — 9 %.
С точки зрения политических предпочтений российской молодёжи за последние три года топ-3 популярных политических взглядов остался неизменным. 28 % респондентов симпатизируют «социал-демократам». В 2017 году сторонников этих идей было «30 %». На втором месте «русские националисты», которые существенно прибавили (16 % сегодня, вместо 10 % три года назад). На третьем месте «либералы», число сторонников которых также выросло с 7 % в 2017 году до 12 % сейчас.
65 % молодёжи согласны, что России нужен «лидер, который управлял бы Россией сильной рукой для общего блага». Против этого лишь 16 % респондентов. Каждый второй (47 %) уверены, что «демократия является в целом хорошей формой правления», но каждый пятый так не считает (19 %). Диктатура лучше, чем демократия, «при определённых условиях» для 21 % российской молодёжи.
В рейтинге институтов, вызывающих максимальное доверие молодёжи, на первом месте оказался президент. По пятибалльной шкале у него 3,6. Далее идут волонтёры (3,36), армия (3,19), банки (2,88) и церковь (2,86). В то же время 29 % юных граждан России «совсем не доверяют» президенту, 27 % доверяют главе государства время от времени, а 42 % доверяют ему полностью.
Собственное будущее через 10 лет лучше, чем сегодня, видит 81 % граждан РФ от 14 до 29 лет. 13 % не видят никаких перемен в светлом завтра, а 2 % считают, что их жизнь в 2030 году будет хуже, чем сегодня. Вместе с тем каждый пятый (20 %) считает, что в целом будущее России будет хуже настоящего, треть (31 %) полагает, что оно никак не изменится, а 43 % уверены, что в 2030 году Россия будет жить лучше, чем сейчас.
Опрос был проведён в мае — июне 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте 14–29 лет. АНО «Левада-центр» включена в список иностранных агентов Минюста.
а чего там интересоваться, если за последние 20 лет у народа нет сменяемости власти как в других странах, нет реального выбора и честных выборов, нет возможности личного общения с губернатором, и чиновники не выходят в народные массы общаться с избирателями??!! За последние 20 лет в нормальных странах сменилось 5 президентов ... вспомните как меняли Ширака на Меркель, Обаму на Трампа, Саркози на Макрона, Терезу Мэй на Бориса Джонсона, и т.д..... и только в России 20 лет несменяемый узурпатор с его бла-бла-бла....