«Часть новостей (например, об «обнулении» президентских сроков Путина) стали краткосрочными инфоповодами, уступив место более долгосрочному тренду — эпидемии коронавируса», — сказано в новом исследовании независимой службы социологии.

Коронавирус, обсуждение поправок в Конституцию и «обнуление» сроков Путина стали ключевыми новостными сюжетами, которые интересовали российскую молодёжь 5–20 марта 2019 года, сообщил «Левада-центр» в среду, 15 апреля.

Новости про «обнуление» президентских сроков Владимира Путина «имеют стандартную колоколообразную динамику инфоповода», пик которой приходится на 10–11 марта, отмечают социологи. В марте изменение Конституции РФ стало второй по упоминаемости темой. Хотя бы один раз о ней высказались 36% респондентов.

Но новости о пандемии в России и мире интересовали россиян гораздо сильнее. Их обсуждали 71% и 59% респондентов соответственно.



В топ-10 самых обсуждаемых новостей также попали «известные люди» (49%), «курсы валют (падение рубля и т. д.)» (44%), «референдум по Конституции» (38%), «политика» (38%), «культура и спорт» (36%), «удаленная работа и учеба» (35%) и «техника, IT, наука» (35%).

Инструментом для проведения исследования стал Telegram-бот. Студенты 2–4-го курсов МГУ и ВШЭ рекрутировали около 150 своих знакомых, которые регулярно отчитывались о новостных темах, источнике новости и своих сетевых действиях с данными новостями (лайк, репост и т. д.). АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.



Ранее стало известно, что в условиях принудительной самоизоляции несовершеннолетние пользователи Рунета стали чаще читать новости.

