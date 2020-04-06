«Надо учить детей отличать фейки». Самоизоляция отправила школьников за новостями
Несовершеннолетние пользователи Рунета в условиях вынужденного домашнего заточения из-за решений властей по COVID-19 стали чащи читать новости. Об этом 6 феврале сообщили в «Лаборатории Касперского». Доля переходов детей на информационно-новостные ресурсы в конце марта выросла в полтора раза.
«Если с начала 2020 года доля переходов на такие сайты еженедельно оставалась в пределах 3%, то к концу марта она составила более 4,5% от общего числа посещённых ресурсов. В Москве эти показатели ещё выше — более 6% на каждой из двух последних недель марта», - уточняют в пресс-службе компании.
Рост показал интерес подростков и к ресурсам с видеоконтентом. Если в первую неделю года на такие ресурсы переходили 44% пользователей, то в третью неделю марта уже 57%. Такую разницу в схожих неделях новогодних и весенних каникул в «Лаборатории Касперского» связали с самоизоляцией.
«Это может быть связано с тем, что на каникулах в январе дети могли много времени проводить вне дома, в гостях и на разных праздничных мероприятиях, а в марте в связи с режимом самоизоляции они выходили из дома реже и, соответственно, слушали музыку и смотрели фильмы и видеоблоги чаще», - предположили в компании.
Одновременно упал интерес игровым ресурсам. На третьей неделе марта эти сайты интересовали 9% аудитории, что существенно ниже еженедельных данных начала года. На зимних каникулах онлайн игры занимали 14% российских пользователей рунета в категории «+18».
Кроме тяги к знаниям россияне показали и тягу к лёгкой наживе. В Москве был зафиксирован всплеск интереса к ресурсам категории «Азартные игры» с платным участием. Здесь доля конца марта в девять раз больше показателей января. 1,8% против 0,2%.
В целом дети стали пользоваться Интернетом в 2-2,5 раза больше обычного.
«В частности, в марте у них вырос интерес к новостным ресурсам, видимо, они стали больше следить за новостной повесткой, так как сегодня она напрямую влияет на их жизнь, меняет планы, привычки, режим. Мы хотим обратить внимание родителей на то, что сейчас особенно важно, в числе прочего, учить детей отличать фейковые новости от настоящих», — комментирует данные руководитель направления по детской безопасности в сети «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.
Аналитические данные компании основаны на анонимизированной статистике защитных компонентов ПО для детской онлайн-безопасности за период с 1 января по 31 марта
В середине марта Роскомнадзор призвал россиян доверять информации от органов власти по ситуации с COVD-19. Самоизоляция школьников осуществляется в России в рамках указа президента Владимира Путина, который предписал россиянам оставаться дома до конца апреля.