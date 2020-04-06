«Надо учить детей отличать фейки». Самоизоляция отправила школьников за новостями

Несовершеннолетние пользователи Рунета в условиях вынужденного домашнего заточения из-за решений властей по COVID-19 стали чащи читать новости. Об этом 6 феврале сообщили в «Лаборатории Касперского». Доля переходов детей на информационно-новостные ресурсы в конце марта выросла в полтора раза.

«Если с начала 2020 года доля переходов на такие сайты еженедельно оставалась в пределах 3%, то к концу марта она составила более 4,5% от общего числа посещённых ресурсов. В Москве эти показатели ещё выше — более 6% на каждой из двух последних недель марта», - уточняют в пресс-службе компании.

Рост показал интерес подростков и к ресурсам с видеоконтентом. Если в первую неделю года на такие ресурсы переходили 44% пользователей, то в третью неделю марта уже 57%. Такую разницу в схожих неделях новогодних и весенних каникул в «Лаборатории Касперского» связали с самоизоляцией. «Это может быть связано с тем, что на каникулах в январе дети могли много времени проводить вне дома, в гостях и на разных праздничных мероприятиях, а в марте в связи с режимом самоизоляции они выходили из дома реже и, соответственно, слушали музыку и смотрели фильмы и видеоблоги чаще», - предположили в компании. Одновременно упал интерес игровым ресурсам. На третьей неделе марта эти сайты интересовали 9% аудитории, что существенно ниже еженедельных данных начала года. На зимних каникулах онлайн игры занимали 14% российских пользователей рунета в категории «+18». Кроме тяги к знаниям россияне показали и тягу к лёгкой наживе. В Москве был зафиксирован всплеск интереса к ресурсам категории «Азартные игры» с платным участием. Здесь доля конца марта в девять раз больше показателей января. 1,8% против 0,2%.