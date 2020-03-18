«Доверяйте данным органов власти». Роскомнадзор призвал россиян не поддаваться мошенникам, которые пугают коронавирусом

«На фоне вспышки коронавируса в Интернете активизировались кибермошенники, основной целью которых является сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.). Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации», — предупреждает Роскомнадзор.

Роскомнадзор предупреждает россиян о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе. Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию, утверждается в пресс-релизе ведомства Александра Жарова, который поступил в редакцию «Фонтанки» в среду, 18 марта.

Для защиты от злоумышленников в надзорном ведомстве дают несколько рекомендаций. Помимо напоминания стандартных правил сетевой гигиены, вроде игнорирования сомнительных ссылок и вложений в письмах от неизвестных адресатов, или проверки подлинности интернет-магазинов до введения своих персональных данных, Роскомнадзор призывает доверять органам государственной власти. Причём эта рекомендация стоит под номером 1.



«Доверяйте только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ. Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS», — призывают в РКН.



Накануне Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube объединились против кибермошенников, наживающихся на панике из-за коронавируса.



«Мы тесно взаимодействуем в выработке ответных мер в связи с COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно противодействуем мошенничеству и распространению заведомо ложной информации, касающейся вируса, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию в координации с государственными управлениями здравоохранения по всему миру», — сказано в совместном заявлении интернет-гигантов, которое было опубликовано 17 марта.

