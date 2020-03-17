Facebook, Twitter и Google объединились против кибермошенников, наживающихся на панике из-за коронавируса

«Мы тесно взаимодействуем в выработке ответных мер в связи с COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно противодействуем мошенничеству и распространению заведомо ложной информации, касающейся вируса, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию в координации с государственными управлениями здравоохранения по всему миру», - цитирует документ ТАСС.

Совместно заявление о сотрудничестве с целью не допустить распространения заведомо ложных сведений о новом коронавирусе сделали 17 марта Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube.

Мошенники, как пишут РИА «Новости» распространяют вредоносные ссылки, используя слухи и недостоверную информацию про коронавирусу.



В последний месяц идет массовая рассылка вредоносных писем, в которых обещается рассказать об источниках распространения коронавируса. Пользователь переходит по ссылке и вредоносная программа, например, троян Emotet, будет загружена на его компьютер.



Еще один сценарий – предложение купить лечебные «волшебные средства», маски с большой скидкой или другие товары.



По данным ВОЗ на 17 марта в мире зафиксировано 182 723 случаев заражения коронавирусом.В России официально сообщается о 93 пациентах с Covid-2019, в Петербурге - 9.

