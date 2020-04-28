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28.04.2020 12:58
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MailRu: Главная мечта россиян после пандемии — встреча с друзьями

Главной мечтой россиян в момент, когда жизнь вернётся к нормальному ритму после пандемии коронавируса, станет простое человеческое общение без гаджетов. «Увидеться с друзьями и родственниками» мечтают 53 % участников исследования MailRu Group, которое опубликовано во вторник, 28 апреля.

Фото: mail.ru

Сходить в бар, заняться спортом или отправиться путешествовать россияне хотят в разы меньше. Эти мечты испытывают 14–15 % граждан РФ.

В топ-3 изменений, который участникам исследования подарила принудительная самоизоляции, попали «чтение новостей в СМИ и блогах» (70 %), просмотр фильмов и спектаклей онлайн (58 %) и онлайн-обучение (58 %).

Фото: mail.ru

84 % россиян заявили, что перешли на удалённую работу, причём каждый второй констатирует сокращение доходов (48 %). Тем не менее каждый третий россиянин (38 %) сегодня уверен, что работать удалённо эффективнее. Верными офисному труду остались 58 % участников исследования.

Самоизоляция и удалёнка не стали проблемой с точки зрения получения услуг для большей половины граждан. 53 % сказали, что все нужные им услуги доступны и в период карантина, но почти четверть респондентов (23 %) указала на нехватку возможности получения онлайн-консультаций врачей. Каждый пятый (18 %) хотел бы заказывать доставку товаров из аптек.

«Только каждый десятый россиянин нуждается в доставке алкоголя (11 %), причем у мужчин такая потребность в два раза выше, чем у женщин (15 % против 8 % соответственно)», — отмечают авторы исследования.

Опрос проводился в апреле 2020 года совместно с компанией ResearchMe.

По данным СМИ, во время своего очередного обращения 28 апреля Владимир Путин может объявить о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников. Ранее во вторник ВЦИОМ сообщил, что именно на этот дедлайн ограничительных мер рассчитывает половина россиян. Впрочем, каждый четвёртый респондент государственной социологической службы (25 %) ждёт возврата к привычным правам и возможностям не раньше конца июня.

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Комментарии (3)

krasnonosov
А кто им это сейчас делать запрещает? Все как и раньше ездят на работу, встречаются... Странные они какие-то.
Pilat
Япония честно говорит, что не уверена даже в 2021 году.
Так что олимпиада под вопросом.
А мы через пару недель будем готовы.....
Если ограничения отменят, помрёт масса народа.
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