Главной мечтой россиян в момент, когда жизнь вернётся к нормальному ритму после пандемии коронавируса, станет простое человеческое общение без гаджетов. «Увидеться с друзьями и родственниками» мечтают
Сходить в бар, заняться спортом или отправиться путешествовать россияне хотят в разы меньше. Эти мечты испытывают
В топ-3 изменений, который участникам исследования подарила принудительная самоизоляции, попали «чтение новостей в СМИ и блогах» (
Самоизоляция и удалёнка не стали проблемой с точки зрения получения услуг для большей половины граждан.
«Только каждый десятый россиянин нуждается в доставке алкоголя (
Опрос проводился в апреле 2020 года совместно с компанией ResearchMe.
По данным СМИ, во время своего очередного обращения 28 апреля Владимир Путин может объявить о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников. Ранее во вторник ВЦИОМ сообщил, что именно на этот дедлайн ограничительных мер рассчитывает половина россиян. Впрочем, каждый четвёртый респондент государственной социологической службы (