Главной мечтой россиян в момент, когда жизнь вернётся к нормальному ритму после пандемии коронавируса, станет простое человеческое общение без гаджетов. «Увидеться с друзьями и родственниками» мечтают 53 % участников исследования MailRu Group, которое опубликовано во вторник, 28 апреля.

В топ-3 изменений, который участникам исследования подарила принудительная самоизоляции, попали «чтение новостей в СМИ и блогах» ( 70 % ), просмотр фильмов и спектаклей онлайн ( 58 % ) и онлайн-обучение ( 58 % ).

Сходить в бар, заняться спортом или отправиться путешествовать россияне хотят в разы меньше. Эти мечты испытывают 14–15 % граждан РФ.

84 % россиян заявили, что перешли на удалённую работу, причём каждый второй констатирует сокращение доходов ( 48 % ). Тем не менее каждый третий россиянин ( 38 % ) сегодня уверен, что работать удалённо эффективнее. Верными офисному труду остались 58 % участников исследования.



Самоизоляция и удалёнка не стали проблемой с точки зрения получения услуг для большей половины граждан. 53 % сказали, что все нужные им услуги доступны и в период карантина, но почти четверть респондентов ( 23 % ) указала на нехватку возможности получения онлайн-консультаций врачей. Каждый пятый ( 18 % ) хотел бы заказывать доставку товаров из аптек.



«Только каждый десятый россиянин нуждается в доставке алкоголя ( 11 % ), причем у мужчин такая потребность в два раза выше, чем у женщин ( 15 % против 8 % соответственно)», — отмечают авторы исследования.



Опрос проводился в апреле 2020 года совместно с компанией ResearchMe.

