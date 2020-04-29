Премьер Мишустин освобождает стоматологии и кинотеатры от платы за аренду недвижимости

Уточняется, что большинство компаний из пострадавших отраслей уже получили возможность оформить льготы по аренде федерального имущества.

«Мера затронет представителей малого и среднего бизнеса. Освобождение будет действовать по платежам за апрель — июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции», — гласит сообщение.

Кинотеатры и стоматологические клиники России смогут оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества. Соответствующее распоряжение Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ в среду, 29 апреля.

«Послабления действуют для сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры, — уточняют в Белом доме, отмечая, что пришла очередь стоматологов и киношников. — Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества».



23 апреля премьер Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. 25 апреля глава кабмина подписал постановление об отсрочках страховых платежей в государственные внебюджетные фонды для малых и средних предприятий из пострадавших отраслей экономики.



Накануне Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить концепцию снятия ограничений из-за коронавируса. Путин ждёт от правительства план выхода из режима коронавирусных ограничений к 5 мая.



По данным ROMIR, каждый пятый россиянин считает действия властей «недостаточными».

