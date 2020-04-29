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29.04.2020 13:41
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Премьер Мишустин освобождает стоматологии и кинотеатры от платы за аренду недвижимости

Кинотеатры и стоматологические клиники России смогут оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества. Соответствующее распоряжение Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ в среду, 29 апреля.

«Мера затронет представителей малого и среднего бизнеса. Освобождение будет действовать по платежам за апрель — июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции», — гласит сообщение.

Уточняется, что большинство компаний из пострадавших отраслей уже получили возможность оформить льготы по аренде федерального имущества.

«Послабления действуют для сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры, — уточняют в Белом доме, отмечая, что пришла очередь стоматологов и киношников. — Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества».

23 апреля премьер Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. 25 апреля глава кабмина подписал постановление об отсрочках страховых платежей в государственные внебюджетные фонды для малых и средних предприятий из пострадавших отраслей экономики.

Накануне Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить концепцию снятия ограничений из-за коронавируса. Путин ждёт от правительства план выхода из режима коронавирусных ограничений к 5 мая.

По данным ROMIR, каждый пятый россиянин считает действия властей «недостаточными».

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Комментарии (9)

efela
Прикололся премьер - большинство на коммерческой аренде.
Николай Невский
Да это федеральное имущество составляет ничтожный процент от коммерческой недвижимости, а владельцы недвижимости как правило имеют обязательства перед банками и никаких отсрочек не дают... круг замкнулся, можно идти.., в Сингапур, держаться ... словом, «вынужденные неудобства» в рамках «повышенной готовности» к концу бизнеса многих и многих. Ну да как у нас говорят, « пусть что то придумают»
dragvs
Подозреваю что этот широкий жесть все равно не коснется почти никого.
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