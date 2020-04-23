Мишустин утвердил программу льготной ипотеки. Она будет действовать до ноября

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую поручал подготовить Владимир Путин. Документ опубликован вечером 23 апреля на сайте правительства.



Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года, уточнили в правительстве. Ставка 6,5% сохранится при этом на весь срок кредита.



«Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей – в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», - сообщили в правительстве.

