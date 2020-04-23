Мишустин утвердил программу льготной ипотеки. Она будет действовать до ноября
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую поручал подготовить Владимир Путин. Документ опубликован вечером 23 апреля на сайте правительства.
Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года, уточнили в правительстве. Ставка 6,5% сохранится при этом на весь срок кредита.
«Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей – в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», - сообщили в правительстве.
По расчетам чиновников, в рамках программы могут выдать до 250 тыс. новых кредитов на жилье. В сферу строительства надеются дополнительно привлечь около 900 млрд рублей. «Фонтанка» писала о том, как это предложение Путина обнадежило строителей.
Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.