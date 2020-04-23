Президентская ставка. Ипотека под 6,5 процента обнадежила строительный рынок
Застройщики и банки начали собирать заявки и выдавать кредиты на приобретение квартир под
Если смотреть на параметры, ранее озвученные президентом, то главный плюс этой программы — широкий выбор жилья стоимостью до 8 млн рублей и то, что воспользоваться ей может любой, независимо от наличия детей или желания развивать сельскую местность. Главный недостаток — невозможность купить квартиру на вторичном рынке, но это характерно и для большинства других госпрограмм.
Вчера Минфин внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под
Но банки не стали ждать официальных условий. ВТБ выдал первый кредит еще в понедельник, 20 апреля. Только за один день работы по новой программе ВТБ было одобрено ипотеки более чем на 100 млн рублей, а за три дня банк увеличил объем до 500 млн рублей, заемщики провели около 200 сделок в крупнейших городах России, сообщили в пресс-службе банка. Средняя сумма одного кредита составила около 2,5 млн рублей.
— В нынешней ситуации российским банкам особенно важно молниеносно реагировать на инициативы властей, тем более что новая программа позволит им восстановить отложенный из-за самоизоляции спрос на покупку недвижимости и оформление ипотеки, — поясняет Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Мы начали принимать первые обращения от клиентов еще в пятницу, и уже на выходных занимались оформлением кредитов.
С 20 апреля можно подать заявление на ипотечный кредит по льготной программе и в Альфа-Банке.
— Мы думаем, что программа будет пользоваться популярностью и сможет поддержать застройщиков, — подчеркивает Екатерина Евсюткина, директор розничного бизнеса Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка. — Также важно отметить, что ставка позволит принять решение тем, кто отложил покупку из-за карантина и некоторой неопределенности.
«Сбербанк будет участвовать в новой программе
Как рассказал директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, на прошлой неделе строители вместе с московским Клубом инвесторов направили обращение к премьер-министру Мишустину, где обосновывали целесообразность субсидирования процентной ставки по ипотеке до
— Программа субсидирования ипотечной ставки — это хороший инструмент для поддержки рынка, и чем быстрее она будет поддержана основной массой банков и заработает на полную мощность, тем лучше, — комментирует Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — В текущей сложной ситуации — это хорошее подспорье для рынка. Отрадно, что крупные банки оперативно подключились к реализации программы, и первые кредиты по льготной ставке были оформлены уже на этой неделе.
Программы, понижающие ставку для заемщиков, начиная с кризиса 2014, становились драйвером ипотечного кредитования.
— Субсидирование ипотеки уже показало свою эффективность на практике в предыдущий кризисный период, — вспоминает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». — Поддержка отрасли через поддержку спроса — правильная позиция, и эта поддержка будет работать на все строительные компании, независимо от того, крупный это бизнес, средний или малый.
Со скидкой на самоизоляцию
На фоне стандартных ипотечных ставок, которые на сегодняшний день составляют
Заемщик сможет существенно сэкономить на платежах. Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург», приводит такой расчет: при покупке строящейся 2-комнатной квартиры стоимостью 5,1 млн рублей, с первым взносом
Такую меру поддержки ипотеки застройщики находят достаточно эффективной и способной повысить спрос на квартиры.
— Это определённо более действенные шаги, нежели кредитные каникулы и прочие временные снижения долговой нагрузки, — считает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Понижение ставки даже на один процентный пункт увеличивает спрос примерно на
— Ипотека была и остается основным инструментом улучшения жилищных условий для российских граждан, — говорит коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Денис Бабаков. — Благодаря субсидированной государством ставке мы сейчас видим повышение интереса к недвижимости со стороны клиентов. Слаженная работа с банками и успешный перевод многих бизнес-процессов в онлайн-режим позволил уже в первые дни работы по программе «Ипотека с господдержкой 2020» провести первые несколько сделок.
— Столь ощутимое снижение ставки уже нашло отклик у покупателей: количество клиентов, интересующихся ипотекой, за последние дни выросло примерно на
— Уже по первым дням мы заметили оживление со стороны покупателей, количество обращений выросло на
Появление такой программы тем более ценно, что некоторое время назад на рынке ипотечного кредитования начали проявляться негативные тенденции.
— С конца марта, в связи с резким падением рубля, банки начали повышать ипотечные ставки, а некоторые и вовсе свернули часть программ, поэтому те, кто хотел приобрести квартиру в ипотеку, отложили покупку, наблюдая за ситуацией, — рассказывает директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. — Сейчас, когда государство предоставляет возможность купить квартиру на более выгодных условиях, это вновь оживит рынок.
— Думаю, что программа подействует, прежде всего, на тех покупателей, кто давно задумывался о покупке квартиры, изучал предложения, но не мог принять окончательное решение, — соглашается начальник отдела продаж компании «Отделстрой» Николай Гражданки, — а также на тех, кто верил и ждал дальнейшего снижения ставок по ипотеке.
В классе масс-маркет в целом по рынку Петербурга и пригородов сегодня
В обычное время субсидирование ипотеки могло позволить нарастить продажи на
Поэтому в сложившейся ситуации одного только субсидирования ставок может оказаться недостаточно. Как отмечают в пресс-службе Группы ЛСР, сейчас проблема не столько в отсутствии спроса на качественное жилье, а в невозможности в полной мере его реализовать. Даже при всей готовности застройщиков, банков и госслужб осуществлять сделки в дистанционном режиме, многие клиенты не спешат с принятием окончательного решения о покупке, считают в компании. И судить о достаточности всех мер поддержки можно будет только после радикального улучшения ситуации с пандемией, поскольку именно она является сейчас главным антидрайвером экономики.
Ирина Тютрина также считает, что сами по себе меры стимулирования спроса в отрыве от комплексной поддержки населения долгосрочного эффекта не возымеют. Субсидирование станет решающим фактором для тех, кто уже был на этапе принятия решения. Остальным же будет недостаточно только размера ипотеки. Для продолжительного устойчивого спроса необходимо обеспечить стабильность доходов населения.
Выбор есть
Среди ограничивающих факторов, упомянутых президентом, сумма в 8 млн рублей — для Петербурга и Москвы с областью. Интересно, что и этот параметр сейчас трактуется неоднозначно. Так, в пресс-службе Группы ЛСР говорят, что во многих банках, которые объявили о работе по программе льготной ипотеки, 8 млн — это «тело» кредита, то есть стоимость покупки может быть и выше, в зависимости от первоначального взноса, который не может быть ниже
Но даже если считать, что 8 млн рублей — это стоимость квартиры, вариантов выбора у покупателей достаточно много. Тем более, что средний размер ипотечного займа в Петербурге, по словам Алексея Соловьева, в 2019 году не превысил 3 млн. рублей.
— Лимит достаточно щедрый, — говорит Ирина Тютрина. — Конечно, для Москвы, где средний бюджет покупки находится на уровне 12 млн рублей, выбор сужается примерно до трети проектов. А вот покупателям в регионах на установленные им 3 млн рублей доступна примерно половина проектов, включая центр городов. Для Петербурга выбор жилья один из самых больших по стране — около
По мнению Нины Креславской, для
— Лимит кредита в 8 млн рублей в Петербурге — это адекватный бюджет для покупки качественного жилья в проекте комфорт-класса, большая часть существующего сегодня на рынке предложения попадет в данный диапазон, — соглашается Ян Фельдман.
Ольга Трошева подтверждает, что чаще всего люди приобретают однокомнатные квартиры и студии, а средний бюджет покупки в массовом сегменте составляет около 5 млн рублей.
— Наибольшая доля сделок на первичном рынке Санкт-Петербурга традиционно приходится на студии и однокомнатные квартиры — их около
В результате по итогам прошлого года средняя стоимость купленной квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга составила 4,6 млн рублей, по данным ЦИАН. В Ленинградской области средний чек сделки в 2019 году составил 2,9 млн рублей. И за первый квартал 2020 года эти показатели не сильно изменились.
Стандарты комфорта
В выступлении президента прозвучало также, что кредит можно будет взять на жилье комфорткласса. Это в очередной раз вызвало дискуссию в профессиональном сообществе о том, кто будет решать — относится дом к этому сегменту или нет, ведь единой жесткой классификации не существует. И обычно покупатели ориентируются обычно на слова застройщика
— Каждая девелоперская компания вкладывает в понятие класса собственные корпоративные стандарты, — поясняет Ян Фельдман, — будет ли уделяться этому критерию особое внимание при оформлении ипотечных кредитов, покажет только практика.
Екатерина Евсюткина говорит, что касательно, жилья комфорткласса, существует единая классификация многоквартирных жилых новостроек, разработанная Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства и Российской гильдией риелторов, а также существует приказ Министерства регионального развития РФ от 28.06.2010
Поскольку правительство еще не утвердило окончательно параметры госпрограммы, возможны различные толкования параметров подходящего жилья.
— Пока не уточнены все условия программы господдержки, поэтому мы надеемся, что льготной ипотекой сможет воспользоваться максимально широкий круг клиентов, в том числе те, кто хочет купить квартиру более высокого класса, — говорит Роман Кучевский, исполнительный директор Glorax Development, — отличие от комфортного сегмента у «бизнеса», например, в локации — он всегда расположен ближе к центру города. Но тем не менее там также много лотов, для которых ипотека в 8 млн рублей актуальна.
— Можно сказать, что программа ориентирована прежде всего на приобретение недвижимости комфорткласса, — комментирует Нина Креславская, — однако в случае, если клиент внесет большой первоначальный взнос (к примеру,
По словам Ирины Тютриной, первые займы уже выданы, так что в дальнейшем банки будут работать по прецедентной системе.
Ставка на всех
Предложение государства субсидировать ставку вызвало, можно сказать, ажиотаж среди банков.
— С утра еще ставка составляла
Ставку в
Аудиторию программы ограничивает, по словам Анжелики Альшаевой, то, что покупатели должны иметь достаточно весомый первый взнос — не у всех есть такие накопления. Тогда как по базовым программам можно найти более низкий порог входа — 1
Алексей Соловьев говорит о том, что новая программа не предполагает приобретения вторичного жилья, и это тоже можно считать недостатком. Но пока государство поддерживает только покупку квартир в новостройках.
Отметим, что параллельно продолжают действовать и другие программы господдержки по ипотечным кредитам.
Основное преимущество новой программы в том, что она ориентирована на всех граждан России, а не на отдельные категории клиентов, говорит Юлия Ружицкая.
— Для программы ипотеки с государственной поддержкой жестких ограничений по профессиональному, территориальным признакам, либо по числу детей в семье не установлено, — комментирует Ольга Ульянова. — Она была разработана как временная мера поддержки граждан и застройщиков в конкретной ситуации.
Во всех же остальных программах есть существенные ограничения, отмечают в Группе ЛСР: «военная ипотека» дает право участия в ней только военнослужащим, по «семейной ипотеке» есть обязательное условие — рождение второго и/или последующих детей с 01.01.2018 года, а «сельская ипотека» ограничивает клиента при выборе местоположения квартиры — приобрести жилье можно только в Ленинградской области.
Также клиентам не нужно проходить дополнительное одобрение по заявкам, которое есть, например, при «сельской ипотеке» — с Минсельхозом.
В то же время, если клиент подходит по другую программу, она может быть для него выгоднее, напоминает Анжелика Альшаева. Например, если покупать квартиру в ряде поселений Ленобласти, интереснее попробовать получить «сельскую ипотеку», где ставка начинается от
Также в отношении новой программы пока не понятно, можно ли с помощью новой программы рефинансировать уже действующие кредиты.
Пока период действия программы ограничен ноябрем 2020 года. А это значит, по словам Яна Фельдмана, что заявку на ипотеку можно будет оформить и после отмены режима самоизоляции. Хотя сейчас вслед за застройщиками, переключившимися на дистанционные сделки, новые решения внедряют и банки, возможности покупателей расширяются.
Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»