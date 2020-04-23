Президентская ставка. Ипотека под 6,5 процента обнадежила строительный рынок

Застройщики и банки начали собирать заявки и выдавать кредиты на приобретение квартир под 6,5 % еще до официального утверждения условий по госпрограмме. Они прогнозируют, что интерес к ипотеке вырастет на 10–20 % .

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Если смотреть на параметры, ранее озвученные президентом, то главный плюс этой программы — широкий выбор жилья стоимостью до 8 млн рублей и то, что воспользоваться ей может любой, независимо от наличия детей или желания развивать сельскую местность. Главный недостаток — невозможность купить квартиру на вторичном рынке, но это характерно и для большинства других госпрограмм. Вчера Минфин внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5 % . Владимир Путин поручил правительству утвердить программу до 1 мая. Основные условия — это ипотека на срок до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 20 % . При этом в Петербурге, Москве и Московской области можно взять кредит до 8 млн рублей, тогда как в других регионах сумма ограничена 3 млн. Подать заявку можно до 1 ноября 2020 года.

Но банки не стали ждать официальных условий. ВТБ выдал первый кредит еще в понедельник, 20 апреля. Только за один день работы по новой программе ВТБ было одобрено ипотеки более чем на 100 млн рублей, а за три дня банк увеличил объем до 500 млн рублей, заемщики провели около 200 сделок в крупнейших городах России, сообщили в пресс-службе банка. Средняя сумма одного кредита составила около 2,5 млн рублей. — В нынешней ситуации российским банкам особенно важно молниеносно реагировать на инициативы властей, тем более что новая программа позволит им восстановить отложенный из-за самоизоляции спрос на покупку недвижимости и оформление ипотеки, — поясняет Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Мы начали принимать первые обращения от клиентов еще в пятницу, и уже на выходных занимались оформлением кредитов. С 20 апреля можно подать заявление на ипотечный кредит по льготной программе и в Альфа-Банке. — Мы думаем, что программа будет пользоваться популярностью и сможет поддержать застройщиков, — подчеркивает Екатерина Евсюткина, директор розничного бизнеса Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка. — Также важно отметить, что ставка позволит принять решение тем, кто отложил покупку из-за карантина и некоторой неопределенности.

«Сбербанк будет участвовать в новой программе 6,5 % ипотеки, как только правительством будут утверждены все условия данной программы и она начнёт действовать», — сообщили в пресс-службе, отметив, что у Сбербанка уже есть совместная с некоторыми застройщиками программа субсидирования, позволяющая купить квартиру в новостройке по аналогичной ставке. Как рассказал директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, на прошлой неделе строители вместе с московским Клубом инвесторов направили обращение к премьер-министру Мишустину, где обосновывали целесообразность субсидирования процентной ставки по ипотеке до 2 % . Практически одновременно президент объявил о новой программе. «Все-таки понижение ставки до 2 % , вероятно, слишком дорого для бюджета, а 6,5 % — это то, что сегодня реально», — говорит Алексей Белоусов, приводя расчеты, что субсидирование 1 % ставки обходится федеральному бюджету в 50–70 млрд рублей в год. — Программа субсидирования ипотечной ставки — это хороший инструмент для поддержки рынка, и чем быстрее она будет поддержана основной массой банков и заработает на полную мощность, тем лучше, — комментирует Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — В текущей сложной ситуации — это хорошее подспорье для рынка. Отрадно, что крупные банки оперативно подключились к реализации программы, и первые кредиты по льготной ставке были оформлены уже на этой неделе.

Программы, понижающие ставку для заемщиков, начиная с кризиса 2014, становились драйвером ипотечного кредитования. — Субсидирование ипотеки уже показало свою эффективность на практике в предыдущий кризисный период, — вспоминает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». — Поддержка отрасли через поддержку спроса — правильная позиция, и эта поддержка будет работать на все строительные компании, независимо от того, крупный это бизнес, средний или малый. Со скидкой на самоизоляцию На фоне стандартных ипотечных ставок, которые на сегодняшний день составляют 9–10 % годовых, субсидированная ставка 6,5% выглядит очень привлекательно, отмечает Алексей Соловьев, начальник центра ипотечного кредитования КБ «РостФинанс». Заемщик сможет существенно сэкономить на платежах. Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург», приводит такой расчет: при покупке строящейся 2-комнатной квартиры стоимостью 5,1 млн рублей, с первым взносом 20 % и сроком кредита на 15 лет разница в ежемесячных платежах по ставкам 9 % и 6,5 % составит около 5,8 тысячи — то есть более 1 млн рублей за весь период выплат.

Такую меру поддержки ипотеки застройщики находят достаточно эффективной и способной повысить спрос на квартиры. — Это определённо более действенные шаги, нежели кредитные каникулы и прочие временные снижения долговой нагрузки, — считает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Понижение ставки даже на один процентный пункт увеличивает спрос примерно на 10 % . — Ипотека была и остается основным инструментом улучшения жилищных условий для российских граждан, — говорит коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Денис Бабаков. — Благодаря субсидированной государством ставке мы сейчас видим повышение интереса к недвижимости со стороны клиентов. Слаженная работа с банками и успешный перевод многих бизнес-процессов в онлайн-режим позволил уже в первые дни работы по программе «Ипотека с господдержкой 2020» провести первые несколько сделок.

— Столь ощутимое снижение ставки уже нашло отклик у покупателей: количество клиентов, интересующихся ипотекой, за последние дни выросло примерно на 30 % , — говорит Алексей Плюта, директор по экономике и финансам компании «Мегалит — Охта Групп».

— Уже по первым дням мы заметили оживление со стороны покупателей, количество обращений выросло на 25 % , — подтверждает Анжелика Альшаева. — Прогнозировать, как сработает программа, сложно — многое будет зависеть от того, как долго продлятся карантинные ограничения и какими будут общие последствия для экономики и доходов граждан. Появление такой программы тем более ценно, что некоторое время назад на рынке ипотечного кредитования начали проявляться негативные тенденции. — С конца марта, в связи с резким падением рубля, банки начали повышать ипотечные ставки, а некоторые и вовсе свернули часть программ, поэтому те, кто хотел приобрести квартиру в ипотеку, отложили покупку, наблюдая за ситуацией, — рассказывает директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. — Сейчас, когда государство предоставляет возможность купить квартиру на более выгодных условиях, это вновь оживит рынок. — Думаю, что программа подействует, прежде всего, на тех покупателей, кто давно задумывался о покупке квартиры, изучал предложения, но не мог принять окончательное решение, — соглашается начальник отдела продаж компании «Отделстрой» Николай Гражданки, — а также на тех, кто верил и ждал дальнейшего снижения ставок по ипотеке.