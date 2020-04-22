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22.04.2020 18:47
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Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%

Минфин РФ 22 апреля внес в федеральное правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Минфин России внес в правительство РФ проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, направленный на улучшение жилищных условий граждан. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования — жилье в новостройке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн рублей.

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

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Комментарии (1)

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на какие шиши у вас будут брать ипотеку те, у кого завтра будет попа с деньгами в связи с безработицей?
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