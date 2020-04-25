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25.04.2020 11:12
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Печать

Мишустин подписал отсрочку по страховым платежам для малых и средних предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочках страховых платежей в государственные внебюджетные фонды для малых и средних предприятий из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом. Документ опубликован на сайте правительства 25 апреля.

Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев, после этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП, следует из текста постановления.

Напомним, что в число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.

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Комментарии (1)

Higher nomatter
Все от Президента РФ и от Министра и от гос служащих все указы и постановления и распоряжения официально не действительны если на этих и документах нет их подписи даты и гос печати РФ. И любой гражданин РФ может подать в Верховный Суд России ИСК Жалобу и т д, и выиграет дело и получит выплату от Управления государственной службы или от Министерства РФ и от любых гос компаний от тех на кого будет подано и т д. Если нет подписи даты и гос печати то эта манипуляция обман общества народа. И международное Юридическое право и РФ эта подтвердит. А если признают через наш Российский Верховный Суд то эта уже нарушение прав народа РФ и народные потери в обществе в их финансах за что Политики РФ будут выплачивать по ИСКАМ средства из бюджета или из своих средств. Ну всем же должно быть понятно гос документ подписанный любым министрам без печати фальшивка на Юридическом уровне в РФ и на Международном следствие. Подавайте в Европейские суды они осудят и пойдёт дело в ход. С Ув.
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