Мишустин подписал отсрочку по страховым платежам для малых и средних предприятий

Higher nomatter 25 Апр 2020 в 12:33 25 Апр 2020 в 12:33

Все от Президента РФ и от Министра и от гос служащих все указы и постановления и распоряжения официально не действительны если на этих и документах нет их подписи даты и гос печати РФ. И любой гражданин РФ может подать в Верховный Суд России ИСК Жалобу и т д, и выиграет дело и получит выплату от Управления государственной службы или от Министерства РФ и от любых гос компаний от тех на кого будет подано и т д. Если нет подписи даты и гос печати то эта манипуляция обман общества народа. И международное Юридическое право и РФ эта подтвердит. А если признают через наш Российский Верховный Суд то эта уже нарушение прав народа РФ и народные потери в обществе в их финансах за что Политики РФ будут выплачивать по ИСКАМ средства из бюджета или из своих средств. Ну всем же должно быть понятно гос документ подписанный любым министрам без печати фальшивка на Юридическом уровне в РФ и на Международном следствие. Подавайте в Европейские суды они осудят и пойдёт дело в ход. С Ув.