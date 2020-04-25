Мишустин подписал отсрочку по страховым платежам для малых и средних предприятий
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочках страховых платежей в государственные внебюджетные фонды для малых и средних предприятий из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом. Документ опубликован на сайте правительства 25 апреля.
Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев, после этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП, следует из текста постановления.
Напомним, что в число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.