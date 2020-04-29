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29.04.2020 11:12
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Чемпионат Английской премьер-лиги может продолжиться 13 июня

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) добиваются разрешения правительства на возобновление сезона. Как сообщает Mirror, в среду, 29 апреля, клубы уже оповестили своих сотрудников о начале матчей с 13 июня.

Более конкретно лига обсудит возобновление сезона в пятницу, 1 мая. Скорее всего, игры будут проходить «за закрытыми дверями», то есть без зрителей. Также не исключено, что матчи пройдут на нейтральных полях.

Ранее уже три европейских чемпионата были досрочно завершены из-за эпидемии коронавируса — в Бельгии, Нидерландах и Франции. Остальные пока намерены завершить сезон, в том числе и Российская премьер-лига, в планах у которой начать в конце июня.

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