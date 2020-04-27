Футбольный сезон в России может начаться в конце июня

Российская Премьер-лига представила различные варианты возобновления сезона-2019/20. Как говорится в официальном заявлении на сайте РПЛ, в ходе обсуждения проблемы с Российским футбольным союзом и клубами были утверждены два сценария.



Согласно первому из них, старт намечен на 21 июня. Первые два тура команды будут проходить в недельном цикле, чтобы снизить нагрузку на футболистов. Оставшиеся пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле.



Второй вариант: возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учетом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.

