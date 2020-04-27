Футбольный сезон в России может начаться в конце июня

Российская Премьер-лига представила различные варианты возобновления сезона-2019/20. Как говорится в официальном заявлении на сайте РПЛ, в ходе обсуждения проблемы с Российским футбольным союзом и клубами были утверждены два сценария.
Согласно первому из них, старт намечен на 21 июня. Первые два тура команды будут проходить в недельном цикле, чтобы снизить нагрузку на футболистов. Оставшиеся пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле.
Второй вариант: возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учетом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.
РПЛ работает над проектом регламента проведения матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий.
Также существует несколько вариантов обмена клубами между РПЛ и ФНЛ. Если РПЛ сезона-2019/20 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.
Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон-2020/2021 пройдёт без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами.
Отмечается, что окончательное решение будет принято на Исполкоме РФС, о проведении которого будет объявлено позже.
Напомним, что УЕФА рекомендует национальным лигам доиграть сезон, если нет уважительных причин, например продолжительного запрета правительства на проведение массовых мероприятий.