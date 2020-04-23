УЕФА может не допустить клубы до еврокубков, если лиги не доиграют сезон без уважительной причины
Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил два варианта продолжения футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает официальный сайт УЕФА в четверг, 23 апреля, по первому сценарию национальные чемпионаты и еврокубки будут проведены параллельно.
Согласно второму, сначала будут завершены внутренние турниры, а в августе возобновятся еврокубки.
Кроме того, УЕФА вновь призвал лиги доиграть прерванный сезон, чтобы места в еврокубках были распределены естественным образом. При этом в Союзе допустили, что в некоторых чемпионатах могут не доиграть сезон из-за уважительных причин. Например, из-за наличия официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, или в связи с непреодолимыми экономическими проблемами.
В этом случае УЕФА потребует выбрать клубы для участия в еврокубках на основании спортивных достижений в сезоне-2019/20. В то же время УЕФА сохраняет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к еврокубкам любого клуба, если процедура выбора была непрозрачной, а также в случае, если будет существовать общественное мнение, что клуб для участия был выбран несправедливо.
Ранее стало известно, что УЕФА досрочно выплатит клубам около 70 млн евро из-за тяжелой экономической ситуации, в которой оказались команды в связи с эпидемией коронавируса.