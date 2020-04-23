УЕФА может не допустить клубы до еврокубков, если лиги не доиграют сезон без уважительной причины

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил два варианта продолжения футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает официальный сайт УЕФА в четверг, 23 апреля, по первому сценарию национальные чемпионаты и еврокубки будут проведены параллельно.



Согласно второму, сначала будут завершены внутренние турниры, а в августе возобновятся еврокубки.

Кроме того, УЕФА вновь призвал лиги доиграть прерванный сезон, чтобы места в еврокубках были распределены естественным образом. При этом в Союзе допустили, что в некоторых чемпионатах могут не доиграть сезон из-за уважительных причин. Например, из-за наличия официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, или в связи с непреодолимыми экономическими проблемами.