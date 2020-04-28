Глава Минздрава не одобряет поездки на майские праздники. Смольный ранее разрешил петербуржцам добраться до дачи
Министр здравоохранение России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники и посоветовал не встречаться с родственниками.
Об этом глава Минздрава сообщил 28 апреля во время совещания с президентом. Он добавил, что за последний месяц в России чаще стали встречаться случаи заражения от членов семьи. «Крайне важно для сохранения жизни, особенно дорогих и горячо любимых членов семьи старшего возраста, обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков», — сказал министр.
Напомним, сегодня Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ранее губернатор Петербурга продлил срок действия особого противопожарного режима до конца мая, таким образом запретив на майские отдых в лесах. Параллельно в Ленобласти заявили об увеличении количества электричек между регионами.
Петербуржцам разрешили отправиться на дачу во время майских праздников, однако рекомендовали соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.