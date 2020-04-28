FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +2
74.50р80.76р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 19:12
1
Печать

Глава Минздрава не одобряет поездки на майские праздники. Смольный ранее разрешил петербуржцам добраться до дачи

Министр здравоохранение России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники и посоветовал не встречаться с родственниками.

Об этом глава Минздрава сообщил 28 апреля во время совещания с президентом. Он добавил, что за последний месяц в России чаще стали встречаться случаи заражения от членов семьи. «Крайне важно для сохранения жизни, особенно дорогих и горячо любимых членов семьи старшего возраста, обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков», — сказал министр.

Напомним, сегодня Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.

Ранее губернатор Петербурга продлил срок действия особого противопожарного режима до конца мая, таким образом запретив на майские отдых в лесах. Параллельно в Ленобласти заявили об увеличении количества электричек между регионами.

Петербуржцам разрешили отправиться на дачу во время майских праздников, однако рекомендовали соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Coulthard
Губер может запрещать (и запретил) только посещение лесов в черте города. На область его запрет не распространяется!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний