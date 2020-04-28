Никаких майских праздников в лесу. Беглов продлил противопожарный режим до начала лета

Александр Беглов продлил подписанием постановления противопожарный режим на территории Петербурга до конца мая. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба губернатора.



Таким образом, до 31 мая рядовым гражданам запрещено посещать лесопарковые зоны и городские леса. Нельзя въезжать в зелёные зоны на транспорте. Исключения составляют люди, работающие в лесах, а также сотрудники МЧС, если те приехали на тушение.



Под запретом костры, пал травы, сжигание мусора, а также любые пожароопасные работы, не согласованные с ГУ МЧС по Петербургу.

