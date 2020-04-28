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28.04.2020 16:38
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Никаких майских праздников в лесу. Беглов продлил противопожарный режим до начала лета

Александр Беглов продлил подписанием постановления противопожарный режим на территории Петербурга до конца мая. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба губернатора.

Таким образом, до 31 мая рядовым гражданам запрещено посещать лесопарковые зоны и городские леса. Нельзя въезжать в зелёные зоны на транспорте. Исключения составляют люди, работающие в лесах, а также сотрудники МЧС, если те приехали на тушение.

Под запретом костры, пал травы, сжигание мусора, а также любые пожароопасные работы, не согласованные с ГУ МЧС по Петербургу.

Особый противопожарный режим на территории города был введён 30 марта и должен был завершиться 1 мая.

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Комментарии (19)

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razm
Тогда "ВСЕ В САД"
Ivanov11
Сказочный ... :))) Прислуга , которая ближе всего к нему , объясните ему , что можно сразу ввести весь год , 2020 запрещённым для посещения лесов . А валежник народ так и не соберёт в этом году .... :)))
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