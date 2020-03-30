В лесопарк — ни войти, ни въехать. Беглов ввел в Петербурге особый режим до 1 мая

В документе говорится, что в период действия особого режима гражданам запрещается посещать лесопарковые зоны и городские леса, за исключением специалистов, работающих в этих местах. «Запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров», — поясняют в Смольном.

Также запрещено разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность, а также проводить любые пожароопасные работы в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользования. Если очень хочется, то нужно всё согласовать с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу.



Напомним, что ранее правительство города ввело ряд ограничений на период с 28 марта до 5 апреля, на который выпадает объявленная президентом нерабочая неделя. О том, что можно и чего нельзя в Петербурге, — читайте на «Фонтанке». О том, как выглядел Петербург в первый день стихийного карантина, — здесь. Также отметим, что в Москве изоляция вышла на новый уровень, а власти ввели новые меры.

