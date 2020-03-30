FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

30.03.2020 17:34
17
Печать

В лесопарк — ни войти, ни въехать. Беглов ввел в Петербурге особый режим до 1 мая

С 30 марта по 1 мая 2020 года в Петербурге действует «особый противопожарный режим». Соответствующее постановление правительства губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 30 марта.

В документе говорится, что в период действия особого режима гражданам запрещается посещать лесопарковые зоны и городские леса, за исключением специалистов, работающих в этих местах. «Запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров», — поясняют в Смольном.

Также запрещено разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность, а также проводить любые пожароопасные работы в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользования. Если очень хочется, то нужно всё согласовать с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что ранее правительство города ввело ряд ограничений на период с 28 марта до 5 апреля, на который выпадает объявленная президентом нерабочая неделя. О том, что можно и чего нельзя в Петербурге, — читайте на «Фонтанке». О том, как выглядел Петербург в первый день стихийного карантина, — здесь. Также отметим, что в Москве изоляция вышла на новый уровень, а власти ввели новые меры.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (17)

260758281
По поводу введения запрета на посещение лесов есть документ под названием "Приказ Минприроды России от 06.09.2016 N 457 ПОРЯДОК
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ И ВЪЕЗДА В НИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ В ЛЕСАХ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ"В частности, там есть и предельный срок введения запрета-21 день. Что касается статьи 11 Лесного кодекса, то в связи с пожароопасностью можно только ОГРАНИЧИВАТЬ пребывание в лесах. Там же написано, в каких случаях можно ЗАПРЕЩАТЬ пребывание в лесах ТАКШО изучаем матчасть!
Chinguzkhan
Из закона о ЧС: д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

ТАКШО незаконное ограничение права на передвижения.
Предлагаю протестовать!
Старший Плиний
Все леса в Ленобласти, там нормальный губернатор. Запрет бакинца на ЛО не действует.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний