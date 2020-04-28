Из Петербурга в Ленобласть пустят дополнительные электрички на майские праздники
Власти Ленобласти анонсировали увеличение числа электричек для желающих отправиться на дачу в начале мая.
«В майские праздники увеличивается количество пригородных электропоездов, курсирующих между Санкт-Петербургом и населенными пунктами Ленинградской области», — сообщается 28 апреля на сайте правительства Ленинградской области.
Региональные власти согласовали дополнительные электрички до станций Мшинская, Пупышево, Чолово, Кирилловское и Ладожское Озеро.
Кроме того, будет увеличено количество поездов на Приозерском, Ириновском, Выборгском, Московском, Северном, Витебском, Гатчинском, Лужском и Калищенском направлениях.
Ранее петербуржцам разрешили отправиться на дачу во время майских праздников, однако рекомендовали соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.