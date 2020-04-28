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28.04.2020 15:45
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Из Петербурга в Ленобласть пустят дополнительные электрички на майские праздники

Власти Ленобласти анонсировали увеличение числа электричек для желающих отправиться на дачу в начале мая.

«В майские праздники увеличивается количество пригородных электропоездов, курсирующих между Санкт-Петербургом и населенными пунктами Ленинградской области», — сообщается 28 апреля на сайте правительства Ленинградской области.

Региональные власти согласовали дополнительные электрички до станций Мшинская, Пупышево, Чолово, Кирилловское и Ладожское Озеро.

Кроме того, будет увеличено количество поездов на Приозерском, Ириновском, Выборгском, Московском, Северном, Витебском, Гатчинском, Лужском и Калищенском направлениях.

Ранее петербуржцам разрешили отправиться на дачу во время майских праздников, однако рекомендовали соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.

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Комментарии (7)

phobiaman
Недавно сократили количество электричек до минимума, и это в зимнее время и когда было и так зимнее расписание и электрички ходили в минимум. Всегда увеличивали количество электричек на порядок когда вводили летнее расписание. Тесть сейчас, когда и так электричек по зимнему расписанию было мало, а их еще и так сократили. А теперь хотят увеличить, вероятно до норм зимнего расписания, которое и так было минимальным. И теперь об этом задыхаясь от радости благодетели трубят, что о народе думали самоотверженно.
Waterfall
Правильно! Больше распространения! Быстрее!
Чумные вагончики вообще отличный способ!
sakorol
Льготы на билеты верните
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