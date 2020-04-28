Из Петербурга в Ленобласть пустят дополнительные электрички на майские праздники

phobiaman 28 Апр 2020 в 16:57 28 Апр 2020 в 16:57

Недавно сократили количество электричек до минимума, и это в зимнее время и когда было и так зимнее расписание и электрички ходили в минимум. Всегда увеличивали количество электричек на порядок когда вводили летнее расписание. Тесть сейчас, когда и так электричек по зимнему расписанию было мало, а их еще и так сократили. А теперь хотят увеличить, вероятно до норм зимнего расписания, которое и так было минимальным. И теперь об этом задыхаясь от радости благодетели трубят, что о народе думали самоотверженно.