Петербуржцы привыкают к очередям из скорых у Покровской больницы. Счёт машин идёт на десятки
Подъезд к Покровской больнице в Петербурге снова оказался заставлен машинами скорой помощи днём 28 апреля. 20 автомобилей с красным крестом выстроились вдоль Детской. В ожидании медики вышли на улицу, чтобы подышать и написать родным пару сообщений. За тихой пробкой наблюдал фотограф «Фонтанки».
Очереди из медицинского транспорта у Покровской появились еще на прошлой неделе. Объяснение простое — городская система здравоохранения перегружена.
Как следует из доклада межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, 23 апреля в Покровской были заняты все 543 койки, из которых 37 — пациентами с подтвержденным COVID-19. Тем не менее накануне вечером здесь снова была замечена вереница скорых.
«27 апреля Покровская больница приняла 59 человек. Пациентов выписывают. И еще не всех госпитализируют. Часть легких больных отправляют домой после осмотра», — объяснили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга.
В комздраве еще раз напомнили о причине очередей: «Пациентов из машин нельзя запускать всех вместе в приёмный покой. Лишь по одному. Боксов там нет. Поэтому они вынуждены ждать в машинах скорой».
Покровская больница теперь работает в режиме инфекционного стационара, карантин снят со всех отделений, сюда везут пациентов с подозрением на COVID-19.
24 апреля очевидцы насчитали перед больницей около 30 машин скорой помощи. Такую картину у корпуса на Большом Проспекте В.О. теперь можно наблюдать регулярно.