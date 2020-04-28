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28.04.2020 17:05
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Петербуржцы привыкают к очередям из скорых у Покровской больницы. Счёт машин идёт на десятки

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Подъезд к Покровской больнице в Петербурге снова оказался заставлен машинами скорой помощи днём 28 апреля. 20 автомобилей с красным крестом выстроились вдоль Детской. В ожидании медики вышли на улицу, чтобы подышать и написать родным пару сообщений. За тихой пробкой наблюдал фотограф «Фонтанки».

Очереди из медицинского транспорта у Покровской появились еще на прошлой неделе. Объяснение простое — городская система здравоохранения перегружена.

Как следует из доклада межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, 23 апреля в Покровской были заняты все 543 койки, из которых 37 — пациентами с подтвержденным COVID-19. Тем не менее накануне вечером здесь снова была замечена вереница скорых.

«27 апреля Покровская больница приняла 59 человек. Пациентов выписывают. И еще не всех госпитализируют. Часть легких больных отправляют домой после осмотра», — объяснили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга.

В комздраве еще раз напомнили о причине очередей: «Пациентов из машин нельзя запускать всех вместе в приёмный покой. Лишь по одному. Боксов там нет. Поэтому они вынуждены ждать в машинах скорой».

Покровская больница теперь работает в режиме инфекционного стационара, карантин снят со всех отделений, сюда везут пациентов с подозрением на COVID-19.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

24 апреля очевидцы насчитали перед больницей около 30 машин скорой помощи. Такую картину у корпуса на Большом Проспекте В.О. теперь можно наблюдать регулярно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

efela
понятие "логистика" никто не слышал?
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bubor
А установить палатки или бытовые вагончики в качестве боксов, ума не хватает? Проще ленэкспо и Зенит арену переоборудовать. Оборудуйте боксы в Покровской, не держите скорые там, они нужны людям и могут кому-то жизнь спасти пока в очереди стоят.
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