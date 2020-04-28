Подъезд к Покровской больнице в Петербурге снова оказался заставлен машинами скорой помощи днём 28 апреля. 20 автомобилей с красным крестом выстроились вдоль Детской. В ожидании медики вышли на улицу, чтобы подышать и написать родным пару сообщений. За тихой пробкой наблюдал фотограф «Фонтанки».

Очереди из медицинского транспорта у Покровской появились еще на прошлой неделе. Объяснение простое — городская система здравоохранения перегружена.

Как следует из доклада межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, 23 апреля в Покровской были заняты все 543 койки, из которых 37 — пациентами с подтвержденным COVID-19. Тем не менее накануне вечером здесь снова была замечена вереница скорых.