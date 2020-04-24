Перед Покровской больницей снова теснятся в пробке десятки скорых. Теперь их вдвое больше
Наглядную демонстрацию того, насколько перегружена система здравоохранения Петербурга, можно наблюдать вечером 24 апреля перед Покровской больницей. Пробка растёт в геометрической прогрессии.
Фотографии вереницы машин скорой помощи в редакцию «Фонтанки» начали присылать в начале девятого вечера. Автомобильная очередь начиналась на Детской улице и терялась за поворотом к Покровской больнице. Очевидцы насчитали порядка 30 скорых. Судя по более поздним снимкам, продвинуться им удалось ненамного.
Аналогичную пробку видели накануне. Тогда очереди на въезд ждали 16 машин, по словам очевидцев, вместе с водителями, врачами и пациентами. В Смольном практически развели руками, объясняя, что система здравоохранения едва справляется с наплывом пациентов с симптомами коронавируса. Как добавили в пресс-службе, помочь улучшить ситуацию может каждый, если будет соблюдать режим самоизоляции и беречь свое здоровье.