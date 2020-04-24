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24.04.2020 21:45
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Перед Покровской больницей снова теснятся в пробке десятки скорых. Теперь их вдвое больше

Наглядную демонстрацию того, насколько перегружена система здравоохранения Петербурга, можно наблюдать вечером 24 апреля перед Покровской больницей. Пробка растёт в геометрической прогрессии.

Фотографии вереницы машин скорой помощи в редакцию «Фонтанки» начали присылать в начале девятого вечера. Автомобильная очередь начиналась на Детской улице и терялась за поворотом к Покровской больнице. Очевидцы насчитали порядка 30 скорых. Судя по более поздним снимкам, продвинуться им удалось ненамного.

Фото: читатель "Фонтанки" Василий
Фото: читатель "Фонтанки" Василий
Фото: читатель "Фонтанки" Василий

Аналогичную пробку видели накануне. Тогда очереди на въезд ждали 16 машин, по словам очевидцев, вместе с водителями, врачами и пациентами. В Смольном практически развели руками, объясняя, что система здравоохранения едва справляется с наплывом пациентов с симптомами коронавируса. Как добавили в пресс-службе, помочь улучшить ситуацию может каждый, если будет соблюдать режим самоизоляции и беречь свое здоровье.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

Kezevo
Смольный практически развел руками ! Так Смольный судорожно пишет законы чтобы ментам разрешено было людей пачками паковать
260605941
16 машин приехало и уже коллапс. А что будет дальше? В городе живет пять миллионов человек.
260766821
Ну если столько времени тратить на одного больного, то и всего десять пациентов будут принимать весь день, а пробка будет вечной. Никакущая логистика российских больниц впечатляет
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