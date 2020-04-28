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28.04.2020 13:07
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25 больных на одного врача. Как вырастет нагрузка на медиков на пике эпидемии коронавируса в Петербурге

Нагрузка на амбулаторное звено на пике эпидемии в Петербурге может вырасти в пять раз, сообщается в опубликованном 28 апреля докладе главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто.

По данным на 24 апреля, в городе на 2114 врачей общей практики и участковых терапевтов приходилось 9523 амбулаторных пациента с подозрением на COVID-19, в среднем 5 больных на одного врача. А на пике эпидемии, из расчета по удвоению числа заболевших каждые шесть дней, на одного врача будет приходиться уже 20–25 больных.

В трех разных сценариях, которые приводятся в докладе, общее число случаев коронавируса серьезно отличается. В первом, с удвоением раз в семь дней, ожидается 7936 заболевших. Из них 6394 легких, 1190 тяжелых и 397 критических. Во втором сценарии ожидается 20281 случай, из них легких 16224, тяжелых — 3042, критических — 569. В самом плохом сценарии ожидается 42900 заболевших. Из них легких 34320, тяжелых — 6435, критических — 2145.

Сейчас в городе уже 3436 случаев с начала эпидемии. В каком районе Петербурга больше всего заболевших коронавирусом пациентов и врачей лечатся на дому, смотрите на карте, представленной рабочей группой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

SerAlexB
И как всегда цифры публикуют, но то что среди них 50% вообще бессимптомных сказать "забывают"! Бесит уже этот развод на лохов рассчитанный!
igoruha
Да откуда этот пик они выдумали ? Запугивают губернатора, цену себе набивают.Достали уже эти прогнозёры
Tanghetti
Нагрузка уже выросла. Подтверждённых и контактных много. ЗП узнаём в середине мая ....
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