25 больных на одного врача. Как вырастет нагрузка на медиков на пике эпидемии коронавируса в Петербурге
Нагрузка на амбулаторное звено на пике эпидемии в Петербурге может вырасти в пять раз, сообщается в опубликованном 28 апреля докладе главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто.
По данным на 24 апреля, в городе на 2114 врачей общей практики и участковых терапевтов приходилось 9523 амбулаторных пациента с подозрением на COVID-19, в среднем 5 больных на одного врача. А на пике эпидемии, из расчета по удвоению числа заболевших каждые шесть дней, на одного врача будет приходиться уже 20–25 больных.
В трех разных сценариях, которые приводятся в докладе, общее число случаев коронавируса серьезно отличается. В первом, с удвоением раз в семь дней, ожидается 7936 заболевших. Из них 6394 легких, 1190 тяжелых и 397 критических. Во втором сценарии ожидается 20281 случай, из них легких 16224, тяжелых — 3042, критических — 569. В самом плохом сценарии ожидается 42900 заболевших. Из них легких 34320, тяжелых — 6435, критических — 2145.
Сейчас в городе уже 3436 случаев с начала эпидемии. В каком районе Петербурга больше всего заболевших коронавирусом пациентов и врачей лечатся на дому, смотрите на карте, представленной рабочей группой.