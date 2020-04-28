25 больных на одного врача. Как вырастет нагрузка на медиков на пике эпидемии коронавируса в Петербурге

Нагрузка на амбулаторное звено на пике эпидемии в Петербурге может вырасти в пять раз, сообщается в опубликованном 28 апреля докладе главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто.



По данным на 24 апреля, в городе на 2114 врачей общей практики и участковых терапевтов приходилось 9523 амбулаторных пациента с подозрением на COVID-19, в среднем 5 больных на одного врача. А на пике эпидемии, из расчета по удвоению числа заболевших каждые шесть дней, на одного врача будет приходиться уже 20–25 больных.

