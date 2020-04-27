Мариинская больница начала прием больных с COVID-19. В палаты заехали первые 48 пациентов с подозрением на коронавирус

С нуля часов 27 апреля Мариинская больница начала прием пациентов с коронавирусом. За первые 18 часов учреждение приняло 48 пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Петербурга.



В комздраве отметили, что в стационаре перепрофилированы 550 инфекционных коек. В том числе 56 из них — реанимационные, 423 оснащены кислородом. В стационаре есть 56 аппаратов искусственной вентиляции легких. Медицинский персонал, добавили в комитете, обеспечен средствами индивидуальной защиты.