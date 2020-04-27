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27.04.2020 19:57
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Мариинская больница начала прием больных с COVID-19. В палаты заехали первые 48 пациентов с подозрением на коронавирус

С нуля часов 27 апреля Мариинская больница начала прием пациентов с коронавирусом. За первые 18 часов учреждение приняло 48 пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Петербурга.

В комздраве отметили, что в стационаре перепрофилированы 550 инфекционных коек. В том числе 56 из них — реанимационные, 423 оснащены кислородом. В стационаре есть 56 аппаратов искусственной вентиляции легких. Медицинский персонал, добавили в комитете, обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Ранее предполагалось, что прием первых пациентов с «ковид» в Мариинской больнице начнется с 28 апреля.

Ранее стало известно, что у порядка 50 сотрудников медучреждения подтвердился коронавирус.

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Комментарии (1)

Государственную информационную систему Петербурга модернизируют к концу года
«Благодаря масштабному развитию государственной информационной системы города формирование госпрограмм и контроль за их выполнением будут автоматизированы и увязаны между собой», - заявил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства. Доработка информационной системы будет завершена к 1 января 2021 года.
Расширение функционала системы позволит усовершенствовать контроль за введением объектов социальной инфраструктуры. «Ввод социальных объектов для нас остается приоритетным. Ни один объект Адресной инвестиционной программы в этом году не должен быть сорван», - подчеркнул глава города.
В перспективе станет возможным планировать развитие городской инфраструктуры в режиме одного окна – от этапа определения необходимости строительства того или иного социального объекта до принятия решения о выделении на его строительство бюджетных средств.
Также модернизация информационной платформы позволит внедрить систему учета объектов незавершенного строительства. На начало 2020 года в городе насчитывалось 1439 таких объектов.
«У этой системы есть еще одно важное преимущество – открытость информации для горожан. Для нас очень важно поддерживать диалог с жителями и информировать их о наших действиях в режиме онлайн», - сказал Александр Беглов.
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