Мариинская больница начала прием больных с COVID-19. В палаты заехали первые 48 пациентов с подозрением на коронавирус
С нуля часов 27 апреля Мариинская больница начала прием пациентов с коронавирусом. За первые 18 часов учреждение приняло 48 пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Петербурга.
В комздраве отметили, что в стационаре перепрофилированы 550 инфекционных коек. В том числе 56 из них — реанимационные, 423 оснащены кислородом. В стационаре есть 56 аппаратов искусственной вентиляции легких. Медицинский персонал, добавили в комитете, обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Ранее предполагалось, что прием первых пациентов с «ковид» в Мариинской больнице начнется с 28 апреля.
Ранее стало известно, что у порядка 50 сотрудников медучреждения подтвердился коронавирус.