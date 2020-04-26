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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 17:02
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В Мариинской больнице у 50 сотрудников подтвердился коронавирус

У порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге подтвердился диагноз коронавирус. Информацию «Фонтанке» 26 апреля подтвердил официальный представитель медучреждения.

«Порядка 50 заболевших. Дело в том, что у нас есть определенные пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не может взять анализы у всех двух тысяч сотрудников. У основной массы были взяты», — рассказали в больнице. Точное количество в медучреждении назвать пока не могут, пояснив — это связано с тем, что в больницу поступали не продиагностированные пациенты из других стационаров.

Кроме того, Мариинская больница начнет принимать пациентов с COVID-19 на день раньше запланированного срока.

«С 00.00 принимает «ковидных» пациентов. Все койки в больнице перепрофилированы под COVID-19. На данный момент все пациенты полностью были переведены в другие стационары, стационар [Мариинской больницы] был полностью "зачищен"», — добавили в учреждении.

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Комментарии (10)

А никто не допускает болезнь такого количества врачей в связи с выплатами в 300к?
На счет "зачистки" полное враньё. Они оставили их "долечиваться". Мой родственник до сих пор в хирургии лежит. А "комент" про врачей: вы наверное любитель "зомбо ящика" из которого говорят, что в медицине все в порядке. А тут представили как будете лечится и стало страшно!!!! В медицине надо выращивать профессионалов, как и в любой другой специальности, а выращивают стадо, которым кто-то должен управлять. А управленцы хреновые. И да, я сам врач.
Киркор_Филиппов
Скоро все койки займет врачебный персонал....
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