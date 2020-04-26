В Мариинской больнице у 50 сотрудников подтвердился коронавирус

«Порядка 50 заболевших. Дело в том, что у нас есть определенные пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не может взять анализы у всех двух тысяч сотрудников. У основной массы были взяты», — рассказали в больнице. Точное количество в медучреждении назвать пока не могут, пояснив — это связано с тем, что в больницу поступали не продиагностированные пациенты из других стационаров.

Кроме того, Мариинская больница начнет принимать пациентов с COVID-19 на день раньше запланированного срока.

«С 00.00 принимает «ковидных» пациентов. Все койки в больнице перепрофилированы под COVID-19. На данный момент все пациенты полностью были переведены в другие стационары, стационар [Мариинской больницы] был полностью "зачищен"», — добавили в учреждении.