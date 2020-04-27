Семь фармацевтических предприятий из Петербурга вошли в список системообразующих

Критериями отбора организаций стали выручка не менее 1 млрд рублей и количество сотрудников в штате, превышающее 250 человек. Среди петербургских фирм в списке оказались «Биокад», «Герофам», «Вертекс», «Полисан», «Гротекс», «Активный компонент», а также ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства.

Минпромторг РФ 27 апреля расширил перечень системообразующих организаций, в частности добавив в него представителей фармацевтической промышленности. В список попало 21 предприятие, семь из них зарегистрированы в Петербурге.

Помимо этого, в перечень включили три крупные московские аптечные сети — «Эркафарм», «Аптечная сеть 36,6» и «Нео-фарм». Отмечается, что они представляют «критичную товаропроводящую инфраструктуру».



Напомним, после утверждения правительством единого федерального списка системообразующих предприятий общественность и бизнес возмутило появление среди них букмекерской конторы «Фонбет». Вскоре после этого глава кабинета министров Михаил Мишустин предложил отказаться от общего перечня в пользу динамических списков различных министерств.



15 апреля президент Владимир Путин анонсировал меры поддержки системообразующих организаций. В частности, им открыли доступ к льготным кредитам на пополнение оборотных средств.



Свой региональный список представил также Смольный. Фармацевтические «Биокад» и «Полисан» вошли туда сразу.

