Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий из-за нестабильной ситуации

«Наверное, не стоит утверждать список системообразующих предприятий. Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить-выходить», — заявил Мишустин. Он выступил с этим предложением после того, как глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что доработанный список 16 апреля будет внесен в правительство, а 17 апреля его планируется утвердить.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что правительству не стоит утверждать единый список системообразующих организаций. Такое мнение он высказал на заседании правительства 16 апреля.

Глава кабмина предложил отказаться от единого перечня в пользу динамических списков, вести которые будут министерства. Ведомства должны будут постоянно мониторить состояние предприятий.

«И здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким критериям мы выбираем компании, и с точки зрения угроз, ситуаций, связанных с жизнедеятельностью этих компаний, которые отвечают за постоянные циклы, кто обеспечивает нам жизнедеятельность людей и бизнеса», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что в случае с утверждением единого списка таких организаций может возникнуть очень много вопросов, «почему та или иная компания туда попала или не попала».

Напомним, первоначальная версия списка системообразующих предприятий, которую утвердило правительство, состояла из 646 компаний и вызвала критику со стороны бизнеса, оказавшегося за пределами перечня. Особенно общественность возмутило появление в списке букмекера «Фонбет». После этого правительство скорректировало критерии отбора системообразующих организаций.