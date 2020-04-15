«Газпром» и все-все-все. Правительство города сформировал команду мечты, которая определяет экономику Петербурга. Там не хватает звезд, но это потому, что они в основной сборной страны.

Богатые тоже хотят денег. Смольный назвал 154 столпа городской экономики, но ничего пока не обещал

автор фото Александр Казаков/Коммерсантъ

Об утверждении списка системообразующих предприятий Петербурга стало известно 15 апреля. 154 предприятия, ни букмекеров, ни фаст-фуда. В Смольном готовы рассказывать о том, как включали участников в этот список спасения, однако о том, на что могут рассчитывать счастливчики, пока не распространяются.



Как рассказали «Фонтанке в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, для включения в перечень системообразующих организаций требуется соответствие одному из нескольких критериев.

Во-первых, род занятий. Он должен укладываться в следующие разделы ОКВЭД:

«Добыча полезных ископаемых»; «Обрабатывающие производства»; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром»; «Водоснабжение, водоотведение, ликвидация загрязнений, организация сбора и утилизации отходов»; «Строительство»; «Транспортировка и хранение». Одновременно предприятие должно входить в первую сотню крупнейших налогоплательщиков города по итогам 2019 года — тут карты в руки УФНС по Санкт-Петербургу.



Следующая выигрышная комбинация выглядит так: те же самые направления работы; среднесписочная численность организации в 2019 году - не менее 500 человек; годовая выручка за 2019 год - не менее 4 млрд рублей.

Третья понятная группа: организации, необходимые для штатной эксплуатации транспортной инфраструктуры, а также снабжающие Петербург электричеством, теплом, газом, водой. Четвертая, еще более безапелляционная, - оборонно-промышленный комплекс. Отдельно проговаривается: банки не могут «системообразовывать» экономику Петербурга, потому что за ними следит ЦБ.

Перечень системообразующих предприятий Петербурга Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

В итоге в перечне всего три сырьевика-тезки: «Газпром Экспорт», «Газпромнефть-Развитие» и «Газпром подземремонт Уренгой», которая управляется из Петербурга. Самый большой сегмент — так называемые обрабатывающие, их 89. Сюда входят корабелы («Балтийский завод», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз», «Северная верфь»), иное производство («Севкабель», «Звезда», ОДК «Климов», ЛОМО, «Ижорские заводы», различные «Светланы»), фармацевты («Биокад», «Полисан»), их идейные противники («БАТ СПб», «Петро», «Объединенные пивоварни Хейнекен»). Здесь же производители мучного («Каравай» и «Фацер»), чая и кофе («Орими»), ну и конечно, еще пара аватаров «Газпрома» - «Газпром Переработка» и «Газпром Бытовые системы».



В энергетической группе без неожиданностей. Помимо еще несколько итераций «национального достояния» (ТГК-1, «Теплосеть», «Петербургтеплоэнерго»), здесь оказались «Ленэнерго», «Ленсвет», ПСК и другие. Основные деятели «мусорного» рынка вошли в категорию «ликивидаторов загрязнений»; это спящий региональный оператор по обращению с отходами ГУП МПБО-2 и его конкуренты «Автопарк № 6 Спецтранс» и «Автопарк № 1 Спецтранс». Здесь же основной «содержатель» городских дорог — ГУДП «Центр».



Группа «Строительство» открывается утешительно для «Метростроя»: потрепанный прошлогодними приключениями монополист все еще входит в число 154 приближенных. Как и ВАД , «Эталон ЛенСпецСМУ», строители «Лахта-Центра» «Реннейссанс Констракшн», и — куда без этого «Газпром Инвест».

За эвфемизмом «торговля оптовая, розничная», судя по списку, скрывается только нефтянка: здесь, в частности «Киришиавтосервис» и ПТК «Терминал». Мечты сбываются и в этой категории — одним из пятерых избранных оказалось ООО «Газпром межрегионгаз

Санкт-Петербург».



В группе «Транспортировка их хранение» приютили крупных перевозчиков (СЗППК, «Третий парк»), стивидоров («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал») и еще пару «Газпромов»: ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» и «Газпромнефть Шиппинг».

Шесть строчек из 154 отдали прикладной науке, здесь упоминаются, в частности, НИИ «Вектор» и ОКБ «Электроавтоматика».



Становой хребет городской экономики оказался в целом более однородным, чем федеральный, откуда пришлось в экстренном порядке попросить системообразующего букмекера «Фонбет». Перечень 646 предприятий из разных регионов был представлен в начале апреля. Там тоже были амбассадоры Петербурга: «Газпромнефть», «Ростелеком», ГУП «ТЭК», «Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс», «Воздушные ворота Северной столицы», «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», Водоканал, «Петербургский тракторный завод».

Часть предприятий замечены в обоих списках: это, например, «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик», «Реннейссанс Констракшн», «Морской порт Санкт-Петербурга». Но окончательно федеральную сборную сформируют к концу недели. Как заявил 15 апреля президент, там уже порядка тысячи участников и поставлена задача доработать команду. Критерии разработаны отдельно для каждого из 72 видов деятельности.

