Букмекеров отлучили от господдержки. Правительство уточнило список системообразующих компаний
Правительство утвердило новые критерии отбора в список системообразующих организаций. Об этом пишут «Ведомости» 13 апреля.
Ключевым показателем стал размер выручки. Для легкой и фармацевтической промышленности введён порог 2 млрд и 1 млрд рублей. Для промышленных предприятий наравне с выручкой учитывается число работников.
Компании оптовой и розничной торговли смогут рассчитывать на господдержку при обороте выше 15 млрд рублей и сумме выплаченных налогов более 1,8 млрд рублей.
Экономист BCS Global Владимир Тихомиров заявил «Ведомостям», что цель списка — в спасении ключевых компаний, контрольный пакет которых в глубоком кризисе может перейти государству.
Сам новый список будет сформирован к концу недели. Теперь в него не войдёт букмекер «Фонбет», против которого выступал Минфин.
Напомним, в конце марта правительство РФ расширило список системообразующих предприятий с 200 до 646 компаний. В него впервые попали авиакомпании «Россия», «Сибирь», Utair, аэропорты Домодедово и Пулково, производители продуктов и торговые сети — в частности, «Вкусвилл» и «Ашан». В списке также впервые оказались продавцы одежды, бытовых товаров и техники.
Системообразующие предприятия могут подать заявки на финансовую помощь, претендовать на льготные кредиты, рефинансирование займов и государственные гарантии.