Букмекеров отлучили от господдержки. Правительство уточнило список системообразующих компаний

Правительство утвердило новые критерии отбора в список системообразующих организаций. Об этом пишут «Ведомости» 13 апреля.



Ключевым показателем стал размер выручки. Для легкой и фармацевтической промышленности введён порог 2 млрд и 1 млрд рублей. Для промышленных предприятий наравне с выручкой учитывается число работников.



Компании оптовой и розничной торговли смогут рассчитывать на господдержку при обороте выше 15 млрд рублей и сумме выплаченных налогов более 1,8 млрд рублей.



Экономист BCS Global Владимир Тихомиров заявил «Ведомостям», что цель списка — в спасении ключевых компаний, контрольный пакет которых в глубоком кризисе может перейти государству.

