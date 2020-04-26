Норки в Нидерландах заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа впервые обнаружили у норок в Нидерландах. На карантин закрыли две фермы по их разведению. У животных затруднено дыхание, их могли заразить сотрудники.



Как 26 апреля передаёт Reuters, произошедшее признали в министерстве сельского хозяйства страны. Глава ведомства Карола Схаутен заявила, что коронавирус подтвердился у нескольких работников ферм.

Специалисты выехали на место, взяли пробы почвы и воздуха и пришли к выводу, что за пределы двух точек, где в общей сложности содержатся 20 тысяч норок, заболевание вряд ли распространилось.Тем не менее местных жителей просят не подходить к очагам ближе чем на 400 метров и сразу сообщить, если характерные для COVID-19 симптомы проявятся у их домашних животных.