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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 20:00
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Норки в Нидерландах заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа впервые обнаружили у норок в Нидерландах. На карантин закрыли две фермы по их разведению. У животных затруднено дыхание, их могли заразить сотрудники.

Как 26 апреля передаёт Reuters, произошедшее признали в министерстве сельского хозяйства страны. Глава ведомства Карола Схаутен заявила, что коронавирус подтвердился у нескольких работников ферм.

Специалисты выехали на место, взяли пробы почвы и воздуха и пришли к выводу, что за пределы двух точек, где в общей сложности содержатся 20 тысяч норок, заболевание вряд ли распространилось.Тем не менее местных жителей просят не подходить к очагам ближе чем на 400 метров и сразу сообщить, если характерные для COVID-19 симптомы проявятся у их домашних животных.

В начале апреля коронавирус выявили у львов и тигров в зоопарке Бронкса в США. Передать им заболевание мог один из сотрудников. До этого в китайском городе Ухане, откуда зимой 2020 года начал распространяться коронавирус, болезнь нашли у местных кошек.

Факт того, что СOVID-19 может довольно легко преодолевать межвидовой барьер, признали официальные органы. Так, по данным Россельхоза, из домашних животных в зоне риска находятся хорьки, а вот собаки защищены в большей мере.

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Комментарии (3)

Савва Морозов
ни рыбы, ни мяса не покупать - только старую консерву ))
VKuser152997575
Срочно заказал на Алиэкспресс маску и перчатки для своего кота,коронавирус котиков не лапать!
dedmoroz_5e4d8827384c2
Ладно-ладно)))
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